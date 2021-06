Astalon : Tears of the Earth

Retournez à l'ère 8-bits avec Astalon : Tears of the Earth, un jeu d'action-aventure qui nous fait parcourir un monde en déclin en compagnie de 3 héros : un guerrier, un mage et une archère. Ces trois personnages sont jouables à tour de rôle et possèdent des capacités uniques et nécessaires à la progression dans les niveaux. Les deux autres protagonistes en retrait attendront alors patiemment à un des multiples feux de camp du jeu.