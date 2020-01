Ascendant Hearts : le visuel novel Isekai sur Switch le 30 janvier

Le studio de développement Visualnoveler vient d’annoncer que son visuel novel Ascendant Hearts fera son entrée sur Nintendo Switch le 30 janvier prochain. Il sera accessible via l’eShop avec un prix fixé à 9.99€. Cette annonce s’accompagne de quelques visuels et d’une nouvelle bande-annonce. Vu que l’on aime bien le genre (Song of Memories, Hakuoki : Edo Blossoms…) à la rédaction, on fait le point sur le jeu.

Avec plusieurs fins possibles

Sorti sur PC via Steam en 2018, Ascendant Hearts va donc faire un petit détour sur la Switch. Il s’agit d’un visuel novel Isekai qui nous raconte l’histoire de Hayato. Le héros, qui a vécu une vie ordinaire jusqu’à présent, va se retrouver dans un monde proche des jeux vidéo sans aucun souvenir. On fera rapidement la rencontre d’autres personnages, comme le trio de filles Shiori, Aiko ou encore Chise.

Le titre se moque quelques peu des codes des JRPG et MMORPG traditionnels avec un humour léger et une ambiance agréable et nous envoie dans un monde fantastique rempli de monstres. On aura trois romances possibles et trois fins principales en fonction de nos choix. A noter que le titre ne sera disponible qu’avec des sous-titres anglais.