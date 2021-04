Cet artiste incruste avec brio les jeux vidéo dans le monde réel

À la fois drôle et brillant, l’artiste de rue Johan Karlgren illumine le quotidien avec du pixel art. En utilisant le monde comme toile, il s’amuse à décorer les rues, les côtes et les paysages avec des personnages issus de la pop culture, mais surtout de l’univers des jeux vidéo. Voici ses plus belles créations.

Quand le pixel s’invite

L’artiste suédois utilise un mélange de perles et son incroyable imagination pour incruster certains de nos personnages de jeux vidéo préférés dans la réalité. Également connu sous le nom de Pappas Pärlor, il ré-enchante ainsi des objets ou décors du quotidien.

Il a décidé de partager ses œuvres sur Instagram depuis avril 2014, ce qui lui vaut plus de 15 000 followers. Il est même désormais possible d’acheter ses œuvres pour illuminer sa maison via sa boutique Pappas Parlor. Voici ses créations les plus incroyables !