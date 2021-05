Apsulov: End of Gods : Le jeu d’horreur à la sauce viking arrive cet été sur consoles

Déjà sorti sur PC via Steam il y a un peu plus de deux ans, Apsulov: End of Gods, le jeu d’horreur imbriqué dans une ambiance science-fiction et viking – et faisant accessoirement penser à Dead Space -, va enfin débouler sur consoles.

L’horreur viking, c’est cet été sur consoles

En effet, le titre de Angry Demon Studio arrivera donc dès cet été sur PS4, PS5, Xbox Series, Xbox One et Nintendo Switch. Apsulov: End of Gods nous plongera dans un univers mélangeant horreur, viking et science-fiction, dans lequel vous vous réveillez dans un sanctuaire construit pour rechercher et exploiter les mondes d’Yggdrasil. A partir de là, notre héros devra survivre dans cet endroit où règne le chaos, tout en tentant de maitriser les différents artefacts mythologiques et les secrets d’Yggdrasil.

Notez également que le soft profitera logiquement de la 4K et du HDR sur PS4 Pro, PS5, Xbox One X et Xbox Series. En sus, les versions PS4 et PS5 devraient être vraisemblablement distribuées en version physique, et contiendront en plus du jeu un artbook et sa soundtrack en téléchargement.

Enfin, on rappelle que Apsulov: End of Gods sortira cet été sans plus de précisions sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et Nintendo Switch.