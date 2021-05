Apsulov : End of Gods

Mélangeant science-fiction et mythologie nordique, Apsulov : End of Gods prend place dans un monde où l'humanité a déterré un mal ancien qui fait désormais des ravages dans tous les royaumes. Le joueur se réveille alors dans un sanctuaire présentant différents mécanismes qui serviront à se défendre contre les créatures horrifiques de Midgard hantant ces lieux. Le sanctuaire ayant pour but d'exploiter les différents mondes d'Yggdrasil, cet endroit permettra au joueur de dévoiler les secrets renfermés dans les artefacts, les royaumes et la mythologie du titre.