Après Onimusha et Okami, Capcom veut continuer à remettre en avant certaines vieilles licences

Réveiller les licences dormantes

C’est ce que l’éditeur déclare dans un nouveau communiqué publié sur son site officiel, qui fait suite à l’annonce de la suite d’Okami et de celle d’Onimusha: Way of the Sword. On peut ainsi y lire la volonté de Capcom de vouloir retravailler sur des licences similaires qui n’airent pas eu droit à de récents épisodes :

« En plus de sortir régulièrement de nouveaux titres majeurs chaque année, Capcom se concentre sur la réactivation des licences dormantes qui n’ont pas eu de nouveau titre récemment. L’entreprise s’efforce d’améliorer encore davantage la valeur de l’entreprise en tirant parti de sa bibliothèque riche en contenu, qui comprend la réactivation d’anciennes propriétés intellectuelles comme les deux titres annoncés ci-dessus, afin de produire en permanence des titres hautement efficaces et de haute qualité. »

Quelles sont ces licences, ça, on l’ignore. Les paris sont en tout cas lancés et les souhaits sont nombreux. Les plus nostalgiques pourront répondre Breath of Fire, Darkstalkers, Rival Schools ou encore Dino Crisis, à moins que Capcom fasse références à des licences un peu plus récentes (on ne dirait pas non à un nouveau Devil May Cry même si le cinquième épisode n’est pas si vieux). La réponse sera donnée en temps et en heure, puisque l’éditeur a déjà beaucoup de projets sur lesquels plancher en ce moment.