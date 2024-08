Aperçu Norland – Ou comment construire et défendre son propre royaume

Condition de test: Nous avons testé Norland sur PC, durant 25 heures, sur plusieurs parties différentes. Ces parties nous ont permis de découvrir les différents scénario du jeu, ainsi que d’aborder la diplomatie et la gestion de la colonie sous différents angles.



Un univers riche et captivant ?

Norland se déroule dans un monde médiéval fictif où le joueur incarne une famille noble responsable de la gestion d’une ville. Ce jeu ne suit pas une histoire linéaire prédéterminée, mais permet plutôt de générer des récits complexes basés sur les interactions entre les personnages et les événements aléatoires qui surviennent. Chaque membre de la famille possède des traits de personnalité uniques et peut établir des relations variées, comme l’amour, la trahison, ou encore la rivalité. Cette dynamique offre une profondeur narrative impressionnante, rendant chaque partie unique et imprévisible, le tout en promettant une prise en main totale sur le scénario de la part du joueur. Les événements et interactions entre personnages peuvent mener à des intrigues politiques, des alliances secrètes, voire des guerres ouvertes.

Le gameplay, quant à lui, combine des éléments de gestion de ressources, de construction de ville et de stratégie politique. Le joueur doit non seulement construire et améliorer des bâtiments pour soutenir la croissance de sa cité, mais aussi gérer les besoins des citoyens, qui vont des paysans aux soldats en passant par les criminels. Chaque personnage a ses propres besoins et comportements, influencés par son statut social et ses traits individuels, un peu comme nous le proposait Lakeburg Legacies il y a de cela un an tout pile. Chaque décision concernant les citoyens peut alors avoir des conséquences imprévues sur l’équilibre social et économique du royaume. La simple invitation à une femme de rester sur votre territoire, de la part de votre roi, peut par exemple entraîner la jalousie de sa femme, qui s’intéressera alors à un autre homme. Trahisons, homicides, et potentiellement enfants illégitimes sont alors des éléments tout à fait envisageables de votre scénario ! Eh oui, tout ça parce que vous avez invité une demoiselle à séjourner chez vous !

C’est pourquoi l’un des aspects les plus intéressants de Norland est, sans aucun doute, la gestion des relations sociales et politiques au sein de la cité. Les membres de la famille peuvent nouer des alliances à l’interne ou à l’externe, orchestrer des intrigues politiques comme une trahison pour un autre royaume, et même ordonner des assassinats pour éliminer les menaces. La diplomatie joue un rôle crucial, permettant de former des alliances ou de déclarer la guerre à d’autres royaumes. Cette dimension stratégique est renforcée par la possibilité de manipuler les relations entre les citoyens, en favorisant ou en réprimant certains groupes pour maintenir le pouvoir et l’ordre.

La gestion économique est également centrale dans ce titre. le joueur se doit d’établir des chaînes de production efficaces, fixer les prix sur le marché local, et commercer avec des caravanes itinérantes. Les choix économiques que le joueur fera auront un impact direct sur le bonheur des citoyens et la stabilité de votre royaume. Il est alors important de prendre en compte l’approvisionnement en nourriture, en ressources et en biens de consommation, tout en veillant à ce que ces actions ne provoquent pas de révoltes ou de crises économiques. Le jeu offre ainsi une grande variété de possibilités pour maintenir l’ordre et développer la cité, que ce soit par la force militaire ou par des politiques pacifiques et diplomatiques. En parlant de diplomatie, des accords commerciaux peuvent également être passés avec les royaumes alentours afin d’assurer l’acheminement régulier de certaines ressources vers le royaume du joueur, ou pour glaner quelques piécettes sur la revente de certains biens. La gestion des intrigues et de la diplomatie internationale n’est d’ailleurs pas sans nous rappeler un certain Great Houses of Calderia, pour les connaisseurs.

Entre gestion minutieuse et immersion sonore

Pour quitter un peu tous ces aspects purement gameplay, intéressons-nous à l’ambiance sonore de Norland. Celle-ci est soigneusement conçue pour immerger les joueurs dans son univers médiéval. Les sons ambiants des marchés animés, des forges en activité et des batailles donnent vie à la cité. La musique, avec ses mélodies orchestrales, renforce quant à elle l’atmosphère historique du jeu. Les thèmes musicaux varient selon les situations, passant de mélodies paisibles lors de la gestion quotidienne à des compositions plus dramatiques pendant les conflits. Chaque son est pensé pour renforcer l’immersion du joueur, créant une véritable symphonie médiévale où chaque détail sonore contribue à l’ambiance globale. Cet aparté derrière-nous, revenons-en à notre gameplay et nos scénarios, et plus précisément le lore du titre.

Le lore de Norland est riche et détaillé, inspiré par l’histoire européenne médiévale mais avec une touche unique. Le jeu intègre des éléments de mythologie et de légendes, créant un univers cohérent et fascinant. Les joueurs peuvent découvrir des livres anciens, absorber des connaissances oubliées et même réécrire l’histoire de leur royaume. Les références historiques subtiles, mélangées à des éléments fantastiques, donnent au monde de Norland une profondeur qui dépasse celle d’une simple simulation de gestion. Ce lore bien développé incite les joueurs à explorer chaque recoin de leur royaume, à découvrir des secrets et à forger leur propre légende.

En outre, la profondeur de Norland réside également dans sa capacité à générer des histoires complexes et engageantes grâce à ses mécanismes de jeu diversifiés. Le mélange de gestion de ressources, de construction de ville, de diplomatie et d’intrigues politiques crée une expérience de jeu profonde et immersive. Que le joueur préfère diriger par la force ou par la diplomatie, le titre offre de nombreuses voies pour bâtir le royaume et écrire sa propre histoire. Cette richesse narrative est accentuée par la rejouabilité du titre, chaque nouvelle partie offrant une combinaison différente de défis, d’alliances et de conflits, garantissant une expérience unique à chaque session.

Le jeu n’est toutefois pas sans défauts. Certaines mécaniques, bien que prometteuses, mériteraient d’être davantage développées pour offrir une expérience encore plus complète. Parmi ces mécaniques, on retrouve notamment l’équilibrage des ressources et de l’économie. Actuellement, l’économie peut sembler un peu déséquilibrée, rendant certaines stratégies plus viables que d’autres. Le système de production et de commerce pourrait être enrichi pour offrir plus de diversité dans les approches économiques, en introduisant des événements économiques dynamiques ou des crises qui obligeraient les joueurs à adapter leur stratégie.

Il en va de même pour les interactions militaires et les conflits. Les batailles et les conflits, bien que présents, manquent encore d’une certaine profondeur tactique. Le système de combat pourrait être amélioré avec des options stratégiques plus variées, telles que la gestion des troupes, des sièges plus complexes, ou des options diplomatiques plus diversifiées en temps de guerre​.

Enfin, à l’heure où nous écrivons ces lignes, l’équipe de développement de Norland a planifié les prochaines étapes de son développement jusqu’à novembre. À court terme, les efforts se concentreront sur l’optimisation, l’ajout de succès Steam, et l’introduction d’un nouveau système de cimetières. En septembre, de nouvelles fonctionnalités de combat seront ajoutées, incluant des arbalètes et des tours d’archers, ainsi qu’une amélioration de la diplomatie sur la carte globale, accompagnée de nouveaux événements liés à des invités mystérieux. En octobre, l’accent sera mis sur les fortifications de la ville, les relations féodales, et l’interface de l’arbre généalogique. À plus long terme, le jeu bénéficiera d’une refonte des cartes globale et locale, de nouvelles améliorations diplomatiques, de nouvelles tactiques de guerre, de bâtiments et ressources supplémentaires, avec des mises à jour régulières du plan de développement.

Ainsi, Norland est un titre à surveiller de près. Avec ses mécaniques de jeu solides, son ambiance sonore immersive et son lore riche, il a tout pour devenir une excellente expérience de jeu. Bien que quelques ajustements soient encore nécessaires pour parfaire l’expérience, les bases posées par Long Jaunt sont solides et promettent un bel avenir à leur titre. Pour ceux qui apprécient les défis stratégiques et les récits dynamiques, Norland est une aventure à ne pas manquer.