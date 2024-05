Echoes : Nos impressions sur les deux premiers chapitres de ce visual novel mystérieux et envoûtant sorti durant l’AG French Direct

Conditions d’aperçu : Nous avons joué à Echoes un peu plus d’une heure, le temps nécessaire pour boucler les deux premiers chapitres de l’aventure qui en compte cinq au total, le tout sur PC via Steam.

La peur de l’inconnu

Greenhearth, Etats-Unis. Aux commandes d’un certain Ricky Fox, vous débarquez dans cette ville fictive pour enquêter sur le décès mystérieux de votre meilleur ami, Arthur. Cette disparition soudaine ayant alors secoué toute cette petite ville, vous décidez de fouiller dans ses secrets les plus profonds, quitte à vous y perdre vous-même.

Prenant la forme d’un roman graphique, Echoes vous plongera dans les abîmes de la psychée, à tel point qu’il vous sera parfois incapable de dicerner ce que votre personnage vit réellement ou ce qu’il pense avoir vécu. Au terme des deux chapitres que nous avons pu tester sur les cinq constituant le jeu final, nous nous sommes posés de multiples questions sur notre relation avec cet Arthur, mais aussi ses liens avec la ville et cette « secte secrète » liant tous ses anciens patients et le mystérieux hôpital, mais aussi des clochettes aux pouvoirs étranges. Mais nous vous en avons déjà trop dit. Echoes n’est pas vraiment un jeu qui se raconte, mais plutôt un jeu qui se vit, ou dirons-nous plutôt qui se lit.

Comme tout roman graphique, Echoes se veut forcément très littéraire, rempli de dialogues et didascalies plantant le décor et les réactions des protagonistes. A vous d’aimer lire et aimer vous prendre au jeu du roman graphique mais cela sera plutôt aisé ici, grâce à une jolie panoplie de personnages tout aussi étranges les uns que les autres. Il vous sera ainsi facile de faire votre propre idée sur les intentions de chacun et chacune, au risque de vous méprendre.

De la shérif de la ville au réparateur automobile, en passant par le gérant de l’hôtel, cette serveuse à fleur de peau ou encore ce magnat entrepreneur très imbu de lui-même, tous les personnages rencontrés possèdent leur propre caractère et leurs moments charnières dans le jeu. Et à voir comment se terminent les premiers chapitres de Echoes, on devine aisément que tout ne se passera pas comme prévu dans la suite des événements, le studio nous promettant des décisions importantes et une évolution plutôt mystique des événements.

Le gameplay de Echoes est somme toute assez simple, se résumant à cliquer sur vos choix de réponses (bien qu’il nous est impossible à ce moment du jeu de définir quelle portée auront nos choix), les développeurs nous rappelant tout de même que la fin pourra être différente en fonction de ces choix et d’un twist narratif arrivant plus tard dans le jeu, pouvant engendrer jusqu’à 4 fins différentes.

Pour parvenir à vos fins et connaître tous les détails de cette histoire qui semble de plus en plus sordide, vous allez devoir interroger les différents habitants de la ville, à plusieurs reprises et dans un ordre que vous pourrez décider, en fonction de vos trouvailles et fouilles. Car en effet, vous serez amenés à fouiller divers endroits en vue fixe, pour trouver des objets précis pas très bien cachés dans le décor. Ce sera probablement notre seul regret ici, ces séquences d’interactions qui auraient gagné à être un peu travaillées, pour offrir plus de challenge ou de réflexion aux joueurs et joueuses.

Mais si l’inconnu, c’était moi ?

Avec de nouveaux objets ou de nouvelles informations dans votre poche, vous visiterez de nouveaux lieux allant d’une banque contenant un coffre mystérieux, à une vieille usine désaffectée ou encore un hôpital au lourd passif. La narration se fait de manière fluide, chacun des deux premiers épisodes ne nous aura pas occupés plus de 30 minutes chacun.

Une narration de très haute qualité, qui présageait déjà des qualités intrinsèques et évidentes du studio bordelais, qui donne à chaque instant l’envie de découvrir la suite, même si vous n’êtes pas pourtant adeptes de prime abord des visual novels. La bande-son, quant à elle, a été remastérisée et augmentée pour cette réédition du jeu, et il faut avouer que cela s’intègre parfaitement à l’expérience.

Ne vous arrêtez par ailleurs pas aux premières images que vous verrez ici, très peu contrastées, Echoes fait continuellement évoluer son style graphique à travers les chapitres pour se rapprocher, d’après les développeurs, d’un final au rendu « Technicolor » bien que la grande majorité du jeu tourne autour des colorimétries noires, blanches et grises. Pour terminer, nous n’avons connu pour l’heure aucun écueil technique sur ce jeu qui devrait tourner comme un charme sur n’importe quel PC moderne, grâce à une optimisation des assets et un poids plume sur le disque dur. Reste à voir ce que nous proposent les derniers chapitres, si vous en avez le courage…

Pour rappel, Echoes est disponible dès maintenant sur Steam et Nintendo Switch, au prix de 9,99€. Le jeu a été entièrement remaké depuis une version adaptée aux mobiles sortie il y a 10 ans, et s’est révélé en exclusivité pendant l’AG French Direct de ce 29 mai avec un shadowdrop comme on les aime.