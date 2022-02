Gardens : Un nouveau studio développé par des artistes ayant travaillé sur Journey est annoncé

Alors que l’on assiste presque tous les jours à des dérives au sein des studios, on apprend aujourd’hui la fondation d’une nouvelle équipe avec le studio Gardens, qui sera basé sur la transparence et la responsabilisation entre les employés. Et ce studio n’est pas entre les mains de n’importe qui, puisque l’on retrouve Chris Bell à sa tête, après avoir œuvré sur des titres comme Journey ou What Remains of Edith Finch), ainsi que Stephen Bell (What Remains of Edith Finch) et Lexie Dostal (Dustforce).

Une équipe remplie de talents

Le studio Gardens, basé à Los Angeles mais qui encouragera le télétravail, a pour but de créer des « jeux online dynamiques qui favorisent les moments en multijoueur et les relations entre les joueurs du monde entier », en axant principalement ses futurs projets sur les interactions in-game entre joueurs et joueuses, comme dans Journey ou Sky.

Les trois pontes du studio ont ainsi recruter une équipe composée d’anciens artistes ayant travaillé sur des titres comme Skyrim, Marvel’s Spider-Man, ou encore Ashen avec Leighton Milne à la direction artistique. Le studio a effectué une levée de fonds pour récolter 4,5 millions de dollars, et est actuellement en plein recrutement pour son premier projet, qui a déjà droit à quelques concept-arts.

Pas de nom encore pour ce titre, mais à la vue du CV des personnes impliquées sur le projet, nul doute que ce dernier sera suivi de très près.