Ambulance Life: A Paramedic Simulator – On y a joué, paré pour un changement de carrière ?

Vis ma vie d’urgentiste

La partie commence en choisissant la durée de la tournée que l’on souhaite effectuer. Quinze minutes pour une petite session ou plus d’une heure, c’est à nous de décider. On prend alors le volant de notre ambulance et on attend notre première intervention. Notre premier appel reçu, on peut se mettre en route au plus vite pour rejoindre le ou les patients en détresse.

Nous avons trouvé la prise en main de l’ambulance plutôt bonne. La conduite se veut plus tournée vers un gameplay arcade que simulation et vous pourrez vous amuser à drifter dans les virages sans risque de se retourner. N’oubliez pas d’allumer la sirène pour que la circulation soit plus facile, l’IA essayant alors de s’écarter de notre chemin (ce qui ne fonctionne pas toujours). Attention tout de même aux passants, après tout, nous sommes là pour sauver des vies et le moindre accident signifie un game over.

Arrivés sur les lieux de l’intervention, la première étape consiste à identifier la ou les victimes, identifier leurs symptômes, les stabiliser si besoin et établir un diagnostic avant de les emmener vers l’hôpital. Pour notre premier cas, il s’agissait d’une femme assise au sol et qui semblait avoir du mal à respirer. Nous pouvions alors l’interroger afin d’obtenir quelques informations sur ses symptômes puis examiner les différentes parties de son corps pour y déceler des blessures ou autres indices.

Une fois cet examen préliminaire effectué, on peut sortir sa tablette pour y renseigner son diagnostic sur le patient. Là, on retrouve les différents symptômes découverts et lorsque l’on ouvre le menu déroulant pour sélectionner un diagnostic possible, on peut y voir des nombres à côté. Il s’agit d’une probabilité que ce résultat soit le bon en fonction des symptômes connus, ne reste alors qu’à sélectionner ceux avec le plus gros nombre.

Mais avant de confirmer totalement ce diagnostic, il convient d’examiner plus attentivement le patient. Pour cela, on peut le ramener dans l’ambulance et se servir de nos outils pour réaliser d’autres examens et découvrir peut-être de nouveaux symptômes. Au départ, le choix d’outils est assez restreint (tensiomètre, stéthoscope, etc.), mais cela permet d’apprendre plus en douceur à maîtriser le jeu. Dans notre cas, ces examens n’ayant pas révélé de nouveaux symptômes, nous n’avons pas modifié notre diagnostic et avons ensuite conduit la patiente vers l’hôpital. Notez que pour plus de difficulté, il est possible de ne pas avoir les nombres à côté des diagnostics possibles. Dans ce cas, il faudra parcourir le manuel de l’urgentiste pour mettre en relation les symptômes avec la bonne cause et déterminer le bon diagnostic seul.

Nous avons ensuite pu effectuer une deuxième intervention pour traiter un cas d’insolation. La différence cette fois, c’est qu’il nous a fallu également stabiliser le patient qui perdait dangereusement en température. Là encore, la prise en main est bonne et facile. De manière générale, il suffit de sélectionner un outil et une zone du corps pour effectuer automatiquement l’examen.

Une progression classique

Une fois notre tournée terminée, nous sommes récompensés par de l’expérience selon notre efficacité (patient stable, diagnostic correct). Cette expérience permet de monter de niveau, mais surtout de débloquer de nouveaux équipements, de nouveaux véhicules et l’accès aux deux autres districts.

Ainsi, le titre propose trois quartiers : un centre-ville avec des immeubles et beaucoup de bâtiments, un quartier industriel dans lequel on aura souvent affaire à des accidents de travail et un quartier résidentiel.

Par extension, en obtenant du nouvel équipement, nous pourrons ainsi être appelés sur de nouveaux types d’intervention jusqu’à devoir intervenir directement au cœur de catastrophes naturelles afin de porter secours aux victimes. Bien que l’urgentiste ne soit pas censé aller au milieu du danger, les développeurs ont tout de même voulu s’éloigner de la réalité pour rendre le titre plus ludique. Il pourra ainsi nous arriver de devoir identifier les victimes les plus graves de celles moins touchées ou de celles pour qui il est malheureusement trop tard.

On doit avouer être plutôt curieux de voir ce type d’intervention, et de se plonger un peu plus dans l’aventure en général. Le titre n’est évidemment pas un étalon graphique, il n’en a ni la prétention ni le budget, mais reste tout de même plaisant à regarder et profite tout de même d’un trafic piéton comme routier assez fourni. Reste à voir si la progression ne sera pas trop longue, ce qui pourrait lasser le joueur s’il ne débloque pas assez souvent des nouveautés. Sans être totalement conquis, on garde tout de même un œil sur cet Ambulance Life: A Paramedic Simulator.