Activision insiste avec l’IA générative sur des jeux Guitar Hero, Crash Bandicoot et Call of Duty qui n’existeraient pas

Un piège à sondage peu subtil

Il y a quelques jours, des utilisateurs mobiles ont pu remarquer l’existence d’une publicité vantant les mérites d’un certain Guitar Hero Mobile. Un titre qui n’a pourtant pas été annoncé par Activision, laissant ainsi penser que l’annonce avait été mise en ligne un peu trop tôt. En regardant de plus près l’image promotionnelle associée à cette pub, on peut y déceler l’utilisation de l’IA générative, parce qu’Activision n’a décidément pas les moyens de payer des artistes (la crise n’est-ce pas ?).

Mais cela va encore un peu loin. Comme l’explique VGC, des jeux Call of Duty: Zombie Defender et Crash Bandicoot Brawl ont été trouvés de la même manière, eux aussi utilisant des images promotionnelles générées par l’IA. Chacun de ces jeux avait droit à sa petite description : Guitar Hero Mobile est logiquement un jeu de rythme axé sur le multijoueur ; Call of Duty: Zombie Defender est décrit comme un shooter en vue de dessus où l’on doit se défendre face à des vagues de zombies ; et Crash Bandicoot Brawl est en quelque sorte un mix entre un battle royale et un Fall Guys. Sauf que ces jeux n’existeraient pas, ou du moins pas encore.

Car ces publicités renvoient sur un site nommé Geeklab, qui s’occupe d’analyser les envies des consommateurs. Certains utilisateurs sont ainsi tombés sur une enquête avec le message suivant pour savoir si de tels jeux pourraient intéresser le public :

« Merci de votre intérêt ! Ce n’est pas un vrai jeu, mais cela pourrait l’être un jour ! Nous aimerions que vous répondiez à cette courte enquête, qui pourrait nous aider à déterminer l’avenir potentiel de ce jeu. Vos commentaires comptent vraiment pour nous. »

Ce petit manège ayant été découvert, Activision serait actuellement en train de faire le ménage pour tout supprimer, ne réagissant pas officiellement pour le moment.