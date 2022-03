Ukraine : Activision-Blizzard suspend à son tour la vente de ses produits en Russie, et verse une aide à l’Ukraine

À l’instar de beaucoup d’entreprises de jeux vidéo, Activision-Blizzard a elle aussi décidé de suspendre la vente de ses jeux et de ses services. Comme on a pu le voir, ce n’est pas les seuls : entre CD Projekt Red, Microsoft, 11bit studios (This War of Mine), 4A Games (Metro), etc. La liste est longue et ne cesse de s’agrandir. Et le géant Activision-Blizzard rajoute son grain de sel.

We are committed to helping those impacted by the terrifying violence taking place in Ukraine.

Today, we are announcing the suspension of new sales of and in our games in Russia while this conflict continues, as well as other efforts to assist Ukraine. https://t.co/wG9tQMNzjK

— Activision Blizzard (@ATVI_AB) March 5, 2022