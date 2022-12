Activision-Blizzard : Le directeur de l’entreprise quitte l’éditeur pour se lancer dans les NFT

Etant donné qu’Activision-Blizzard est en pleine procédure de rachat avec Microsoft, il n’est pas étonnant de voir un peu de grabuge et de changement en interne. Mais on ne s’attendait pourtant pas à la nouvelle du jour, qui nous vient de Daniel Alegre, COO de l’entreprise (autrement dit directeur général). Dans un simple message sur Twitter, l’intéressé dit mettre les voiles après deux ans à ce poste chez l’éditeur, tout en changeant radicalement de secteur.

@YugaLabs — home of @boredapeyc, @othersidemeta, @cryptopunksnfts, and more — is a creative powerhouse driving innovation and storytelling in Web3. I am extremely excited to lead the team to the next phase of growth. https://t.co/hS6O9DKhUT

— Daniel Alegre (@dalegre) December 19, 2022