Pas plus tard qu’hier, Sega nous a fait la surprise de nous annoncer la date de sortie européenne de Sakura Wars. Déjà paru sur l’archipel nippon, le RPG tactique fera donc son entrée sur notre territoire un peu plus tard dans l’année, et il est déjà possible de précommander le bougre.

La jaquette européenne et les précommandes

Les revendeurs commencent donc doucement à lister le titre et c’est notamment le cas d’Amazon qui nous dévoile la jaquette officielle que l’on aura dans nos contrées. Proche de celle japonaise, on y aperçoit notre héroïne avec son mecha pas bien loin derrière.

Rappelons que Sakura Wars est un RPG tourné vers l’action et est un reboot de la franchise. L’excellente nouvelle, c’est que malgré sa popularité relative en occident, on aura droit à des sous-titres français. Idéal apprécier à sa juste valeur ce nouveau volet.

Rappelons que Sakura Wars fera son entrée sur PlayStation 4 en Europe le 28 avril prochain.