A Street Cat’s Tale débarquera sur Nintendo Switch en mars

Sorti depuis août 2019 sur iOS et Android et un mois plus tard sur PC, le petit jeu d’aventure A Street Cat’s Tale viendra faire ses armes sur Nintendo Switch le 12 mars prochain.

Avec des fins alternatives

Développé par Feemodev, A Street Cat’s Tale vous plongera dans la peau d’un petit chaton qui n’aura que 10 jours pour tenter de survivre. Durant ce laps de temps, vous allez devoir le nourrir et interagir avec les différentes personnes que vous rencontrerez dans votre environnement. En fonction de votre partie, différentes fins pourront être débloquées.

Disponible sur PC, iOS et Android aux alentours de 2€, A Street Cat’s Tale sera un tout petit peu plus cher sur le Nintendo eShop en s’affichant à un prix de 7,29€.