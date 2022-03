A Plague Tale : Le jeu d’Asobo Studio va aussi avoir droit à son adaptation en série télévisée

Vraie surprise de 2019, A Plague Tale: Innocence avait marqué les esprits au point de s’offrir une suite, A Plague Tale: Requiem, qui est désormais très attendue. Le jeu d’Asobo Studio est désormais si populaire qu’il peut désormais s’adonner à la grande mode du moment en étant adapté en série télévisée, comme cela vient d’être tout juste confirmé.

Une série à la French Touch

👱‍♀️🧒🔥🐀 C’est officiel ! J’ai l’immense honneur de travailler sur l’adaptation en série de cette pépite française : @APlagueTale. Merci à @AsoboStudio et @Focus_entmt pour leur confiance. Hâte de porter à l’écran l’histoire d’Amicia et Hugo ! https://t.co/93Ct3FuCp2 #APlagueTale — Mathieu Turi (@MathieuTURI) March 17, 2022

L’information nous vient en premier lieu d’Ecran Total relayée par Allociné, et confirmée par le réalisateur Mathier Turi sur Twitter, qui annonce qu’il a été chargé d’adapter A Plague Tale en série télévisée.

On sait alors que Focus Entertainment sera coproducteur de la série aux côté de Merlin Productions, et que Asobo Studio aura également un rôle dans cette adaptation, qui devrait en toute logique centré son intrigue en premier lieu sur celle du jeu sorti en 2019.

Fabrice Renault, dirigeant de Merlin Productions, exprime aussi l’envie de produire une série avec des Français, et non avec des Américains :

« Il est fondamental pour moi que nos productions reflètent les talents et le savoir-faire français. A Plague Tale est un jeu imaginé à Bordeaux par Asobo que nous produisons avec une société implantée à Paris ; ses créateurs avaient l’opportunité de vendre l’adaptation aux Etats-Unis, mais ils ont préféré travailler avec des Français : je tiens à leur rendre cette confiance. »

On a maintenant hâte de voir quels actrices et acteurs seront choisis pour retranscrire l’aventure d’Amicia et Hugo, tout comme on a hâte d’avoir plus de nouvelles sur A Plague Tale: Requiem.