A Juggler’s Tale se dévoile dans un premier trailer

La startup étudiante Kaleidoscube et l’éditeur Mixtvision nous présentent aujourd’hui le fruit de leur première collaboration: A Jugglers’s Tale. Nous découvrons au travers d’un petit trailer une héroïne un peu particulière que nous devrons guider durant tout son périple.



Une marionnette en quête de liberté

Le titre nous propose de contrôler Abby, une petite marionnette artiste retenue dans un cirque. Cherchant à tout prix la liberté, cette dernière va s’échapper de sa cage lors de la tombée de la nuit. Mais elle se rendra vite compte que son sort ne dépend pas uniquement d’elle et aura besoin de vos talents de marionnettiste pour la guider à travers un monde ravagé par la guerre.

A Juggler’s Tale s’annonce original et a d’ores et déjà reçu plusieurs prix comme par exemple, le « Grand Award » lors du Game Connection Europe. Il a aussi été l’un des finalistes au Independent Games Festival pour le prix du meilleur jeu étudiant.

Le titre sera disponible dans le courant de l’année 2021 sans plus de précisions sur PC via Steam ainsi que sur PlayStation 4, Xbox One et Nintendo Switch. Le studio n’est cependant pas encore en mesure de nous dire si A Juggler’s Tale sortira sur la nouvelle génération de consoles.