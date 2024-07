2K Games travaille actuellement sur un remake non annoncé de l’un de ses jeux

Qui pourrait bénéficier d’un remake chez 2K ?

Rien n’indique clairement quel jeu pourrait être la cible d’un remake chez 2K Games, même si les candidats sont nombreux. Beaucoup de personnes peuvent penser à BioShock premier du nom, qui n’a certainement pas besoin d’un remake (le jeu est encore parfaitement jouable aujourd’hui) mais qui pourrait poser les bases d’un retour de la licence avant le prochain épisode. La licence Borderlands entre également dans le champ des possibles.

Une autre théorie, plus plausible bien que moins vendeuse, est celle d’un remake de Spec Ops: The Line. Le jeu a récemment disparu de plusieurs boutiques en ligne, rendant ainsi son achat plus difficile. On peut potentiellement faire le lien entre le développement d’un remake non annoncé et le retrait de la vente du jeu, même si c’est sans doute en espérer un peu trop. Spec Ops: The Line n’a peut-être pas besoin d’un remake complet lui non plus étant donné qu’il n’est pas si vieux (le jeu est sorti en 2012), mais si cela permet au titre de revenir sur le marché pour que plus de monde puisse découvrir ce TPS qui vaut le détour, on ne s’en plaindra pas.

Rien de confirmé pour l’instant et on vous laisse faire vos propres paris.