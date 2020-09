26 millions de joueurs sont abonnés au Nintendo Switch Online

Nintendo mise toujours plus haut, toujours plus gros sur sa Switch, qui accueillera notamment ce vendredi la compilation Super Mario 3D All-Stars. Par ailleurs, la console hybride alimente sans le vouloir les rumeurs au sujet d’une nouvelle version plus performante, visant à concurrencer la nouvelle génération de machines (PS5 / Xbox Series). En attendant d’en savoir plus à ce sujet, les chiffres parlent d’eux mêmes : la Switch est une franche réussite.

Près d’un joueur sur deux en ligne

Nous apprenions en juin dernier que Nintendo avait écoulé un peu plus de 60 millions de consoles, et ce en un poil plus de trois ans d’existence. Un chiffre tout à fait respectable, qui place la Switch dans le haut du panier des machines dédiées au jeu vidéo s’étant vendues le plus vite.

Ce mois-ci, le constructeur japonais s’attarde une nouvelle fois sur de gros chiffres, parlant ce coup-ci du nombre de joueurs qu’est parvenu à fédérer son Nintendo Switch Online. Comme d’habitude, le résultat est sans appel : ce sont près de 26 millions de membres que comptabilise le service.

Il est d’ailleurs intéressant de noter que 20% des membres payent pour un abonnement familial, autorisant huit comptes à se servir des fonctionnalités du Nintendo Switch Online. Ce qui signifie qu’à priori, un joueur sur deux disposerait du service de jeu en ligne. Une petite prouesse de plus !