Le célèbre jeu 1 contre 100 pourrait bientôt faire son retour

Si vous êtes fans de jeux télévisés, vous connaissez certainement le célèbre jeu 1 contre 100, qui a été adapté en jeu vidéo en 2009 et qui a fait les beaux jours de la Xbox 360. Et si le jeu était assez populaire, on imaginait pas forcément que le fait de le faire revenir étant dans les plans de Microsoft, et mais Jeff Grubb de Venture Beat affirme pourtant que c’est bien le cas.

Le vrai Battle Royale est de retour ?

Comme repéré par VGC, le journaliste a déclaré dans un de ces derniers podcasts que 1 contre 100 allait faire son retour, et que ce nouveau projet serait piloté par Altspace VR, qui fait partie de la division de réalité virtuelle et augmentée de Microsoft. Le titre utiliserait d’ailleurs des avatars 3D qui ont récemment été dévoilés pour Microsoft Teams.

Ce retour a longtemps en question, notamment en 2019, où Phil Spencer, directeur de la branche Xbox, avait déclaré qu’il était intéressé à faire revenir la licence, mais que cette dernière appartenait à une société de jeu télévisé, rendant son retour compliqué. Si Grubb a vu juste, il faut croire que les équipes de Spencer ont bel et bien trouvé un moyen de faire revivre le jeu.