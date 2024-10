Ys Memoire: The Oath in Felghana, le remaster arrivera sur PS4, PS5 et Switch le 7 janvier 2025

L’Adol des jeunes

Sorti initialement sur PC en 2005 au Japon, Ys: The Oath in Felghana est arrivé chez nous par la suite via sa version PSP en 2011. Le 7 janvier 2025, il sera possible de découvrir l’Action-RPG dans une version remasterisée sur Switch, PS4 et PS5 avec Ys Memoire: The Oath in Felghana. Comme toutes les aventures de Ys, celle-ci met en scène Adol Christin dans une nouvelle aventure au côté de son compagnon de voyage, Dogi. Après 8 ans d’absence, Dogi revient à Felghana, sa terre natale. Cependant, la région est désormais en proie à des monstres, un volcan en activité, et un seigneur avide qui exploite les habitants. Tandis que Dogi recherche l’aide de son ancien maître, Adol s’implique dans les affaires locales, découvrant un monde de conspirations et d’héritages anciens.

Cette édition proposera de nouvelles fonctionnalités comme de nouveaux modes de difficulté et un mode « Turbo ». Les illustrations seront modernisées et raffinées, toutefois il est possible de conserver celles d’origine si vous le souhaitez. Adol sera désormais doublé et la bande-son aura trois versions au choix et toutes remasterisées : Originale, PC-8801 et X68000.

Malheureusement, le jeu ne proposera que des textes en anglais, mais il sera possible d’opter pour le doublage anglais ou japonais. En addition des versions numériques, Ys Memoire: The Oath in Felghana aura aussi droit à des versions physiques uniquement sur Switch et PS5. En attendant, sachez que Ys X: Nordics, le dernier opus en date, est sorti il y a quelques jours à peine, et notre test est désormais disponible.