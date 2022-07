Accueil » Actualités » Yomawari: Lost in the Dark : Le jeu d’horreur sortira le 28 octobre sur PC, PlayStation 4 et Nintendo Switch

Bonne nouvelle pour les fans de la licence horrifique Yomawari. Après Night Alone en 2016 et Midnight Shadows en 2017, le troisième opus de la saga, Lost in the Dark, va bientôt arriver chez nous en Europe. Prenez vos agendas, la production de Nippon Ichi Software et NIS America sortira le 28 octobre prochain sur PC via Steam, PlayStation 4 et Nintendo Switch.

« Maman, les fantômes sont encore revenus ! »

Disponible depuis avril dernier au Japon, cet épisode nous invite à nouveau à incarner une petite fille équipée d’une simple lampe de poche. Se réveillant dans une forêt sombre sans le moindre souvenir à cause d’une malédiction, celle-ci doit explorer les rues de sa ville de nuit afin de la briser tout en faisant attention aux fantômes et esprits malveillants qui hantent les lieux.

Notez également que, pour la première fois dans l’histoire de la saga, les développeurs nous donnent la possibilité de personnaliser l’apparence de notre personnage (coiffure, couleur de cheveux, vêtements et accessoires).

Rendez-vous dans quelques mois pour découvrir Yomawari: Lost in the Dark sur PC et consoles.