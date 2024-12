Xbox vous offre votre récapitulatif de l’année pour voir à quels jeux vous avez le plus joué sur votre console et sur PC

Qui dit fin d’année dit également bilans en pagaille. Les « wrap-up » et autres disponible sur différents services commencent à affluer afin de vous notifier des choses qui vous ont le plus marqué en 2024. Chaque constructeur propose également le sien, et en attendant celui de PlayStation et celui de Nintendo qui ne devraient plus tarder, Xbox dégaine le sien sans même attendre sa dernière grosse sortie qu’est Indiana Jones et le Cercle Ancien.