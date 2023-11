Xbox Game Pass : Voici les trois jeux qui rejoignent le catalogue pour la fin du mois de novembre

On ne sait plus vraiment où donner de la tête en cette fin d’année, et ça ne s’arrange pas vraiment avec les ajouts aux divers services d’abonnements, qui ne font qu’augmenter un peu plus notre retard sur tous les jeux qui sortent. Le Xbox Game Pass y est par exemple pour beaucoup mais on ne va pas s’en plaindre puisque le service de Microsoft permet de mettre la main sur pas mal de titres intéressants toutes les deux semaines. Et voici justement la nouvelle fournée de cette fin novembre.