Wuthering Waves prépare l’arrivée de sa mise à jour 1.3, qui apportera une nouvelle zone et des personnages inédits

Le rivage de la 1.3 en approche

Kuro Games nous donne rendez-vous le 20 septembre prochain à 13 heures (heure de Paris) pour découvrir la version 1.3 du jeu, nommée « Black Shores ». On connaît cependant déjà pas mal de choses sur cette mise à jour, notamment avec des images et des vidéos qui ont été partagées. Cette update nous présentera donc une nouvelle zone (les fameux « Black Shores » donc), qui est divisée en deux parties et qui sera le centre de nouvelles quêtes principales.

Cette zone inédite intégrera des fonctionnalités spéciales avec des puzzles à résoudre via des portails et des nouveaux ennemis à combattre comme l’Aetherfin. On retrouvera également des armes inédites à collecter et bien entendu, des nouveaux personnages à invoquer.

Le personnage 5 étoiles de cette mise à jour sera The Shorekeeper, gardienne des Black Shores, qui sera capable de regrouper les ennemis et surtout de vous apporter un soin. Du côté du personnage 4 étoiles inédit, ce sera Youhu, une jeune fille qui pourra elle aussi vous soigner tout en infligeant un peu plus de dégâts.

Rendez-vous donc le 29 septembre pour plonger au sein de cette nouvelle zone. Wuthering Waves est actuellement disponible sur PC et mobiles et devrait arriver prochainement sur PS5.