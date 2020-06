Wolfstride annoncé, un RPG de mecha au tour par tour en noir et blanc

Raw Fury a montré sa présence au Guerrilla Collective d’aujourd’hui : l’éditeur a présenté un nouveau trailer pour Per Aspera, a donné des nouvelles de Star Renegades et a également annoncé un nouveau jeu : Wolfstride, un RPG au tour par tour. on fait le point sur tout ce qu’il faut savoir.

Des mechas et du gris

Présenté comme un RPG au tour par tour avec des mechas, Wolfstride embarque un style visuel quelque peu particulier. Son esthétique se base uniquement sur des coloris en noir et blanc, ce qui lui donne un certain cachet, couplé à de chouettes animations.

L’histoire nous fera suivre Dominique Shade, un ex-Yakuza, et l’on sera plongé dans les rues de Rain City où notre groupe veut dominer un tournoi de mechas, appelé l’Ultimate Mech Tournament. Le tout est développé par Ota Imon, un studio brésilien..

Il faudra patienter un peu avant de mettre les mains sur Wolfstride puisque la sortie n’est prévue qu’en 2021. Quant aux plateformes, le jeu sortira sur PC via Steam, et c’est tout, tout du moins pour l’instant.