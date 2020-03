Un streamer Call of Duty banni par Twitch pour avoir tiré avec une arme à feu

Carl Riemer, un streamer très actif sur la licence Call of Duty, vient d’être suspendu par Twitch pour avoir tiré accidentellement un coup de feu pendant son stream la nuit dernière.

Twitch Shot

DAILY DOSE OF STUPID: Twitch Streamer accidentally fires gun on stream while bragging about all the money he’s making on Twitch. Immediately gets banned on Twitch. pic.twitter.com/ie3gzE6tZ9 — Def Noodles (@defnoodles) March 5, 2020

D’après l’extrait ci-dessus, il s’amusait maladroitement (tout en étant ivre d’après ses dires) en jouant la comédie tout en prononçant la phrase « je n’ai pas d’argent » quand le coup est parti tout seul à la surprise du détenteur de l’arme à feu. Heureusement, ce geste n’a blessé personne, mais en ce qui concerne Carl Riemer, les conséquences ont été immédiates. En plus de la suspension de sa chaîne Twitch, l’organisation eSport « Soar Gaming » l’a également exclu d’emblée.

We do not condone the actions on livestream by Carl last night. He has been removed from the SoaR Gaming roster effective immediately. — SoaR (@SoaRGaming) March 5, 2020

Plus tard, le principal intéressé avouera lui-même, dans une vidéo d’excuses sur Youtube, que c’était stupide et que cela aurait pu être bien plus grave pour lui-même, l’un de ses animaux de compagnie ou quelqu’un d’autre.

A l’heure où le contrôle des armes à feu est toujours un sujet brûlant aux Etats-Unis, sans parler du lien que font certains entre la violence et les jeux vidéo (surtout que c’est un gros joueur de Call of Duty), nul doute que chacun verra midi à sa porte concernant cet évènement.