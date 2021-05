Un jeu Kaguya-sama : Love is War annoncé mais attention, c’est une contrefaçon

Alors que les fans attendent avec impatience la venue d’une troisième saison, et qu’un OAV est sorti ce mercredi au Japon, Kaguya-sama : Love is War refait parler cette fois-ci pour un jeu vidéo. Annoncé cette nuit, cette adaptation laisse déjà entrevoir une bande-annonce, des images et une date de sortie. Cependant, attention, il ne s’agirait absolument pas d’un jeu officiel…

Pas si « O Kawaii Koto » que ça ?

Il y a quelques heures, une nouvelle page Steam a fait son apparition. Un jeu Kaguya-Sama: Love is War a été répertorié, développé par Shueisha Games et édité par Shueisha Inc. Une adaptation datée au 31 mai qui nous fait suivre les querelles amoureuses de Miyuki Shirogane et Kaguya Shinomiya à travers un visuel novel, présenté comme « non linéaire » et avec plusieurs fins disponibles.

Cependant, si la fiche Steam semble tout avoir d’un vrai jeu officiel, avec images, trailer, description et même citation avec des avis notés sur 10, les premiers visuels nous mettent en garde. L’aspect graphique – tel que l’interface – est un peu cheap, et les modèles de personnages nous font penser à des fanarts, comme si nous étions devant un fan-game. Et ce n’est pas totalement anodin.

Des visuels volés et un faux jeu ?

Il faut dire que voir un jeu chapeauté par Shueisha Games a de quoi nous faire tiquer puisque la Shueisha ne s’est jamais occupée de productions en interne et a toujours externalisé les projets. L’historique Steam le montre bien, aucun autre jeu n’est listé, que ce soit pour l’équipe de développement ou l’équipe d’édition. On pourrait se dire qu’il s’agit d’une première pour la société nippone, mais l’annonce ne serait pas passée si inaperçue s’il s’agissait vraiment d’une nouvelle direction pour la firme.

Maintenant, quand on s’attarde sur les visuels, on remarque qu’il s’agit effectivement de fanarts. Comme l’ont soulevé plusieurs internautes, notamment @harushiga_ sur Twitter, l’un des modèles de Chika provient d’une création de l’artiste @sunhyun3715 qui dessine de nombreuses waifus (attention si vous découvrez l’artiste, certains contenus sont très explicites).

Un autre visuel utilisé est aussi un artwork volé, cette fois-ci issu d’une création de l’article @24h_sleep, comme vous pouvez le voir avec son tweet d’origine en bas de l’article. Quant à la bande-annonce, elle jongle entre des passages de l’anime et des visuels du jeu, entrecoupés de phrases quelconques issus également de l’œuvre d’origine.

Enfin, il ne reste plus qu’à s’attarder sur les trois citations dans la section articles de la page Steam. Que d’éloges n’est-ce pas ? Il s’agit en vérité de citations d’utilisateurs que l’on retrouve sur le site MyAnimeList et qui concerne l’anime d’origine. Des critiques qui décrivent donc la série d’Aniplex et non le titre en lui-même, ce qui en soit, n’est pas interdit, mais reste une pratique quelque peu racoleuse pour faire croire que les avis concernent le jeu vidéo.

Bref, il y a sans doute d’autres éléments que l’on pourrait relever comme l’absence de site officiel ou encore la présence du logo de A-1 Pictures dans la bande-annonce, repris d’un extrait de l’anime, mais vous avez sans doute assez d’éléments pour rester vigilants. L’occasion idéale pour vous rappeler de faire attention aux contrefaçons ou « bootlegs » comme on les appelle et qui sont malheureusement nombreux en fouillant bien la plateforme de Valve.

Quoiqu’il en soit, ce jeu Kaguya-Sama: Love is War est prévu pour le 31 mai sur PC, sauf si celui-ci est retiré pour droits d’auteur. Il y a peu de chance qu’il reste en ligne, mais si celui-ci vous intéresse, prenez bien en compte le fait qu’il ne s’agit pas d’une adaptation officielle. Sauf surprise de la part de Shueisha bien sûr, ce qui parait peu crédible.