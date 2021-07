Ubisoft : Suite à la lettre ouverte signée par mille de ses employé(e)s, Yves Guillemot prend la parole

Il y a moins de deux jours, environ 500 membres d’Ubisoft ont signé une lettre ouverte en soutien à ceux d’Activision Blizzard touchés par l’environnement de travail toxique de leur entreprise mais aussi pour critiquer « les promesses vides » de leurs dirigeants et appeler l’industrie vidéoludique mondiale à réagir face à l’existence de « cette culture répandue et profondément enracinée de comportements abusifs ».

Malgré une réponse de la direction de l’éditeur français tentant d’apaiser la colère de ses employé(e)s, cette lettre aurait gagné entre-temps environ 500 signataires supplémentaires. Afin d’éviter de perdre le contrôle de la situation, Yves Guillemot a publié une lettre interne, encore une fois relayée sur Twitter par le journaliste d’Axios Stephen Totilo, dans laquelle il réitère l’engagement de sa société à « créer un changement réel et durable » au sein de ses studios.

Workers say the letter has now been signed by nearly 1,000 current and former employees.

Initial reaction from some to the CEO's message:

– "Change takes time, but getting rid of toxic people shouldn't take a year or more"

– "This is exhausting"

— Stephen Totilo (@stephentotilo) July 29, 2021