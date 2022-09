Toylogic (NieR Replicant) annonce Warlander, un free to play multijoueur en ligne

L’éditeur PLAION (anciennement Koch Media) s’associe avec les japonais du studio Toylogic pour lancer un tout nouveau jeu compétitif en ligne free to play qui sera bientôt disponible via une bêta ouverte sur PC. Nous avons eu l’occasion d’assister à une présentation et de discuter avec quelques développeurs dont Yoichi Take (directeur de Toy Logic) lors de la Gamescom 2022. De quoi vous donner plus de détails sur le titre.

Un petit mot sur le studio Toylogic qui bénéficie tout de même d’une certaine expérience dans l’industrie. Ils sont par exemple responsables du remaster NieR Replicant ver.1.22474487139… et ont aidé au développement de gros jeux Nintendo tels que Super Smash Bros. Brawl et Kid Icarus Uprising.

Warlander : grandes batailles et multiples sièges

Baignant dans un univers médiéval-fantastique assez classique, Warlander marche sur les traces des jeux en free play compétitifs avec une vue à la troisième personne. Le but du jeu sera de conquérir le château de l’adversaire et de détruire son cœur en passant par de multiples sièges et escarmouches. Très largement inspiré des MOBA, Warlander veut proposer des batailles où s’affrontement une foule de joueurs.

C’est ainsi qu’au lancement nous aurons droit à deux modes de jeu :

Un mode à 40 joueurs à 20 vs 20.

Et un mode à 100 joueurs avec plusieurs armées en même temps (20 vs 20 vs 20vs 20 vs 20).

Monsieur Yoichi Take nous a d’ailleurs précisé qu’ils avaient tout analysé dans le milieu (MOBA, Shooter, Battle Royale ect) et qu’ils ne voulaient pas seulement créer un de ceux-là, mais plutôt avoir quelque chose d’original qui parle à tous les profils de joueurs. Warlander disposera ainsi de trois classes uniques :

Le guerrier : très puissant au corps à corps et disposant d’une défense élevée

Le religieux : un touche-à-tout qui jouera surtout un rôle de support

Le mage : un DPS très puissant mais aussi très vulnérable

Grâce à ces différentes classes, Toylogic veut ainsi offrir à la fois des sensations de hack’n slash ou encore de shoot, sans oublier ceux qui n’aiment pas ces aspects-là en préférant un rôle de support en prenant le contrôle de balistes ou de catapultes. Nous avons d’ailleurs posé la question à savoir s’il y aurait d’autres classes à l’avenir et on nous a répondu que cette trinité sera pour l’instant la base permanente étant donné qu’elle offre un équilibre au sein du gameplay. Par contre, nous devrions avoir de nouvelles cartes et de nouveaux mode de jeux après la sortie officielle.

De quoi personnaliser vos combattants

Nous avons également demandé comment le studio pouvait gérer un mode avec autant de joueurs et d’armées différentes avec ces joutes à 100 joueurs. Dans celui-ci (comme dans le mode à 20 vs 20 également), vous êtes séparés en escouades de 4 joueurs. Chaque escouade aura son propre rôle à jouer au sein de son armée : de l’assaut pour détruire des obstacles ou encore la défense de son propre château, mais aussi des escouades qui devront voyager sur la carte afin de récupérer certains bonus très puissants pouvant parfois renverser la partie (et comparé au Baron Nashor de League of Legends par exemple). Toutefois, on nous précisé qu’une IA devrait s’assurer que cela ne tombe pas au mauvais moment afin de garder des parties équilibrées.

Chaque armée disposera d’un commandant qui pourra donner des instructions sur la carte au fil de la partie. Dans le mode à 100 joueurs, il sera même possible de former des alliances, toutefois celles-ci pourront également se briser. Yoichi Take nous a indiqué qu’il y a eu des heures et des heures de test pour ce mode afin qu’il soit fun et facile à comprendre.

Durant chaque partie, il sera possible de renforcer les personnages en atteignant des tiers (allant de 0 à 5) qui débloqueront de nouvelles compétences (dont une attaque ultime) en plus d’augmenter vos statistiques. Dans cette foule de joueurs, il sera évidemment possible de personnaliser vos combattants avec un outil de création plutôt complet pour ce genre de titre. A côté de ça, il y aura bien évidemment des cosmétiques, des danses et un Battle pass que l’on pourra acquérir avec de l’argent réel, mais rien n’affectant le gameplay du jeu.

Nous devrions en voir bien plus dans les jours à venir, mais globalement Warlander est suffisamment intriguant pour qu’on s’y intéresse de plus près d’autant qu’il semble assez maitrisé graphiquement. Une bêta ouverte est prévue pour le 12 septembre prochain uniquement sur PC, mais sachez que le titre est également prévu sur consoles.