The Unliving : Le rogue-lite date le début de son accès anticipé

Développé par RocketBrush et édité par Team17, The Unliving est un rogue-lite qui vous met dans la peau d’un nécromancien bien décidé à se venger des vivants qui l’ont précédemment mis en échec. Dévoilé un peu plus tôt cette année, le titre vient désormais de dater son début d’accès anticipé sur Steam pour le 26 octobre prochain.

Le royaume des vivants n’a qu’à bien se tenir !

Ayant la capacité de tromper la mort, le joueur pourra à chaque tentative errer dans le royaume des vivants et affronter les villages et peuples qui y résident et qui sont bien décidés à défendre leurs territoires. Une fois terrassés, le protagoniste pourra transformer ses défunts ennemis en différents types de morts-vivants pour lui prêter main-forte.

The Unliving permet d’arpenter un monde généré aléatoirement afin de découvrir différents secrets de nécromancien qui auront plusieurs effets comme celui de recouvrer petit à petit la mémoire perdue du nécromancien. Toutefois, différents boss à l’origine de la corruption du monde tenteront ardemment de vous empêcher de lever voile sur de nombreux secrets comme sur la vérité derrière l’immortalité du protagoniste.