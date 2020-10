The Red Lantern : l’épopée narrative débarque sur PC et Switch

Amateurs de grand froid et de doggos, l’aventure narrative The Red Lantern est désormais disponible sur PC et Nintendo Switch. Explorez la nature, prenez garde aux dangers et embarquez dès maintenant à bord de votre traineau.

Bienvenue dans les terres sauvages d’Alaska

Annoncé lors d’un Nintendo Direct il y a plus d’un an maintenant, l’aventure narrative The Red Lantern est désormais disponible sur PC via l’Epic Games Store et sur Nintendo Switch. Accompagné de vos chiens de traîneaux, vous allez devoir survivre face à une nature aussi belle qu’hostile pour retrouver le chemin de votre foyer.

Avec des mécaniques de roguelite, où des centaines d’événements pourront arriver durant votre partie, comme une rencontre malencontreuse avec des ours, il vous faudra entre 4 et 5 heures pour boucler une première fois le jeu. Le titre est d’ailleurs en promotion sur l’Epic Games Store et est affiché au prix de 16,79€ au lieu de 20,99€.

Prêts à partir pour un voyage dans le Grand Nord ?