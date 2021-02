The Plane Effect : Un premier trailer pour cette nouvelle production prévue en 2021

The Plane Effect est un titre édité par PQube (Inertial Drift) et développé par Innovina Interactive/Studio Kiku dans lequel vous contrôlez un employé de bureau qui doit rentrer chez lui après son dernier jour de contrat. Tout ne se passera pas comme prévu sur votre trajet et vous serez poursuivi par une ombre qui déclenchera plusieurs phénomènes étranges.

Déformation de l’équilibre du temps et de l’espace

Vous devrez donc user de votre plus fine logique afin de déjouer les pièges et autres phénomènes qui vous tomberont dessus durant votre trajet retour vers votre maison où vous attend une famille aimante.

Explosion de voiture, créature gigantesque à quatre pattes, drones électrocutant et autres joyeusetés vous attendent dans The Plane Effect qui est prévu pour cette année, sans fenêtre de sortie précise pour le moment.

Le titre sortira sur console de nouvelle génération PlayStation 5 et Xbox Séries S/X, ainsi que sur Nintendo Switch et sur PC. Si vous souhaitez y jouer sur PC, vous pouvez déjà ajouter The Plane Effect à votre liste de souhaits Steam pour être notifié de sa disponibilité.