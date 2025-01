The Directorate: Novitiate tirer sur tout ce qui bouge dans son premier trailer mêlant TPS et surnaturel

Digital Bros tente de reprendre le Control

Rien que dans le nom et dans l’univers présenté, il est possible de faire le lien avec Control, même si le jeu développé par Nesting Games fera la part belle à l’action plutôt qu’à l’ambiance. On incarnera ici Mercury, qui est présentée comme une « gangster magique » qui va évoluer au sein d’un syndicat du crime (le Novitiate) dans le Los Angeles de 2006, en proie à quelques incursions mystiques et à la menace d’un serial killer qu’il faudra pourchasser.

On voit avec cette première bande-annonce (relayée par Gematsu) que Mercury sera une vraie mercenaire habituée à tirer dans tous les sens, que ce soit avec l’aide de ses armes à feu ou de ses pouvoirs mystique. Ce qui se voit moins ici, mais qui est quand même précisé sur la page Steam, c’est que The Directorate: Novitiate proposera aussi des choix à faire, avec de lourdes conséquences sur nos relations avec certains personnages. D’où l’aspect RPG cité, on imagine.

Pour l’instant, ce The Directorate: Novitiate semble être uniquement prévu sur PC, et sera d’abord lancé via un accès anticipé plus tard en 2025.