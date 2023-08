Test Roccat Vulcan II Mini Air – Le clavier 65% sans fil qui dompte sa batterie

Roccat continue de décliner son prolifique Vulcan II pour s’imposer toujours plus en matière de claviers gaming. Comme bon nombre d’autres marques, la firme tente de se faire une place dans le secteur des claviers 65%. Elle avait déjà tenté l’aventure avec le Roccat Vulcan II Mini, mais qui ne nous avait pas vraiment convaincus à l’époque. Avec le Roccat Vulcan II Mini Air, la marque fait un nouvel essai bien plus fructueux d’autant que, cette fois-ci, le sans fil est de la partie. Voyons en détails ce que vaut vraiment ce nouveau clavier proposé à 179,99€ (prix conseillé).

Design

Les claviers mini ont surtout comme principale qualité d’être compacts et facilement transportables. C’est le cas ici avec le Vulcan II Mini Air. Ajoutons tout de même une petite précision puisqu’il s’agit d’un clavier 65%. Dans le secteur de ces petits claviers, deux formats se démarquent : 60% et 65% (correspondant au pourcentage de taille d’un clavier traditionnel). Roccat a d’ailleurs sorti un bon clavier 60% en mars dernier avec le Roccat Magma Mini.

Concrètement, les différences entre les deux formats se jouent sur quelques touches. Avec le clavier 65%, nous avons ainsi « suppr », « fin » et les touches pour scroller en haut et en bas. Le Vulcan II Mini Air profite du design très soigné du Vulcan II classique, de même que sa solidité avec une plaque en aluminium anodisé sur la partie supérieure. Quel que soit les angles et la couleur (disponible en blanc et en noir), il reste une belle pièce sur le bureau. L’ensemble est en plus sublimé par de magnifiques effets RGB comme sait si bien le faire Roccat.

Le plus important ici est que ce clavier est sans fil. Nous avions pointé ce défaut sur le Vulcan II Mini et on apprécie la nouvelle proposition plus adaptée pour ceux qui utilisent ce genre de produit compact. Bonne nouvelle, la connexion sans fil peut se faire via le dongle USB fourni ou via connexion Bleutooth 5.2.

La connectique est elle aussi impeccable avec un port USB-C à gauche de l’appareil pour le câble de recharge et le dongle USB habilement situé dans un port à droite. Très pratique pour le ranger facilement et éviter les pertes. Certes, il est un peu plus lourd que le Vulcan II Mini (578 grammes avec le dongle contre 500 grammes), mais la différence n’est pas vraiment perceptible.

Confort et performances

Concernant les interrupteurs, la marque reste sur ses switchs optiques maison avec les TITAN II. Deux types d’actionnement vous sont proposés : tactile ou linéaire. Le produit que l’on a reçu est à actionnement linéaire, mais il s’agit surtout d’une histoire de préférence. L’un n’est pas forcément meilleur que l’autre. L’actionnement linéaire reste tout de même plus confortable en jeu car il permet d’être un peu plus réactif.

Comparés aux interrupteurs mécaniques traditionnels qui utilisent des contacts métalliques, les commutateurs optiques utilisent un faisceau de lumière pour détecter l’activation de la touche. Cela donne des performances assez satisfaisantes en jeu et cela se ressent sur nos titres habituels (Battlefield 2042, Counter Strike Global Offensive, Genshin Impact dont deux nouveaux avec Remnant 2 et Baldur’s Gate 3). Toutefois, comparé au Corsair K65 Pro Mini que nous avons testé récemment et qui propose lui aussi des switchs optiques personnalisés, le résultat est plus que satisfaisant, mais un peu moins bon que son concurrent, surtout au niveau du bruit et de la sensation de presse.

Cela reste tout de même raisonnable pour un clavier de cette gamme, sans oublier qu’il propose également une fréquence d’interrogation de 1 000 Hz, un anti-ghosting et une durée de vie de 150 millions de clics (selon la marque). Malgré ses performances juste dans la moyenne, le Vulcan II Mini Air se démarque bien plus ailleurs.

RGB et autonomie

Nous l’avons souligné à de maintes reprises lors des différents tests de produits Roccat, la firme est au-dessus de la mêlée en ce qui concerne les lumières RGB qui donnent à votre clavier un look visuellement plaisant sur le bureau. C’est toujours le cas ici grâce à leur technologie Aimo qui s’adapte à vos manipulations. Malheureusement, lorsque l’on propose un clavier sans fil, le problème de la batterie se pose tout naturellement.

Le Roccat Vulcan II Mini Air est sans doute le meilleur clavier sans fil en matière de durée de vie, et ce malgré une explosion de couleurs continue. Ce miracle est possible grâce à la batterie de Roccat et aux détecteurs de proximité qui adaptent l’éclairage en fonction de ce que vous faites. Les promesses semblaient tout de même folles (750 heures sans RGB, 150 heures pour une utilisation normale avec RGB et 90 heures avec une utilisation intensive). Pour nous, le constat est sans appel, les estimations sont de bonne foi.

De notre côté, le clavier a ainsi tenu deux jours environ avec une utilisation du matin au soir allant de la rédaction d’articles aux sessions de jeu sachant qu’il restait encore de la marge avant la désactivation totale. La touche FN vous permet d’ailleurs de voir votre niveau de batterie grâce à la LED en dessous de la touche « V » (vert correspondant à plus de 30% de la batterie puis vient le jaune l’orange et le rouge). Concernant le logiciel Roccat Swarm, ce dernier se révèle, encore une fois, assez compliqué d’usage. Pas de souci pour paramétrer des fonctionnalités ou des maccros assez simples. En revanche, cela est un peu moins intuitif lorsque l’on veut personnaliser les combinaisons de touches.