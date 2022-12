Test Roccat Vulcan II Max – Un clavier gaming à la luminosité exceptionnelle

Dernièrement, nous avons pu essayer le Roccat Vulcan II Mini, un clavier 65% correct mais un peu trop cher pour ce qu’il proposait. Cette fois-ci, on revient vers un clavier plus traditionnel et dans la même gamme de prix avec le Roccat Vulcan II Max. 229€ tout de même pour cette belle bête. Toutefois, il pourrait bien être un investissement bien plus pertinent grâce une offre premium qui a de sacrés arguments. Voici notre avis sur ce clavier après l’avoir utilisé pendant plus de deux semaines.

Packaging et design

En matière de packaging comme de design, Roccat garde ses bonnes habitudes, mais pourquoi changer si cela marche bien nous direz-vous ? Comme pour la version Mini, nous sommes vraiment devant quelque chose de soigné et solide. Disponible en noir ou en blanc, il dispose d’une forme assez épuré avec un châssis en aluminium qui garantit sa rudesse. A l’arrière, on dispose de deux patins qui nous permet de régler deux niveaux de hauteurs. Dernière particularité, la présence en haut à droit de trois boutons multimédias (piste précédente, play/pause et piste suivante) et d’une molette pour le volume servant également de bouton mute. Un petit plus que l’on prend avec plaisir tant il s’harmonise bien avec l’ensemble.

Bien que l’on n’ait rien à dire sur l’emballage, on pourra tout de même se permettre d’être un peu plus exigeant vis à vis du prix quand on sait que certaines marques offrent des touches supplémentaires ou proposent encore une option sans-fil (le clavier reste bien évidemment compatible si vous avez des customs). On regrette également le double USB qui pourra éventuellement prendre deux ports sur votre PC. De notre côté, un seul port a suffit mais on n’imagine que ce ne sera pas le cas de tout le monde (sur des machines un peu plus vieilles sans doute).

Par contre, Roccat se démarque ici avec une énorme avantage, un repose-poignet de très bonne facture. Il s’emboite et se déboite assez facilement sur la partie inférieure en plus d’offrir un excellent confort lorsqu’on l’utilise. Cerise sur la gâteau, il s’adapte également aux lumières RGB de votre clavier grâce à sa matière translucide, il évite ainsi de faire tâche sur votre bureau. Une vraie petite merveille.

Confort et performances

Comme d’habitude, Roccat possède des switchs extrêmement performants, mais la marque a aussi la fâcheuse tendance à mettre en avant l’aspect silencieux alors que c’est loin d’être le cas (en tout cas ni plus ni moins que les standards sur ce genre de clavier mécanique). En revanche, il n’y a rien à redire concernant les performances. Que ce soit pour le traitement de texte ou le jeu, les switchs rouges TITAN II font un excellent travail. Evidemment, ils vont particulièrement briller lors de vos sessions sur des FPS ou encore des MOBA grâce à une très bonne réactivité (1.4 MM en distance d’actionnement).

Roccat a également le talent pour offrir des claviers dont les touches sont parfaitement espacées, ni trop serrées ni trop écartées. Rares sont les erreurs de manipulation lorsque les mouvements de vos doigts deviennent plus intenses. On nous promet en plus 100 millions de frappes en matière de durée de vie.

Le Vulcan II Max embarque aussi tout un tas de fonctions programmables qui vous permettent de créer des raccourcis selon le jeu auquel vous jouez ou bien tout simplement pour vous faciliter la vie (touche FN + F6 pour muter votre micro par exemple). Tout ça est bien entendu personnalisable via le logiciel Roccat Swarm même si on garde le même avis que précédemment. À savoir un logiciel qui est trop vieux qui ne se contente que du strict minimum. Les macros ne seront pas évidentes à paramétrer pour le premier venu. Vous pouvez néanmoins personnaliser vos raccourcis avec des possibilités quasi-infinies et enregistrer jusqu’à quatre profils différents.

Du RGB de haute volée

Là où le Vulcan II Max frappe fort, c’est avec ses lumières RGB. Il est sans doute le clavier le plus lumineux qu’il nous ait été donné de tester sur le site à ce jour. Il s’agit clairement d’un bijou pour les amateurs de lumières éclatantes et multicolores. Chaque touche est éclairée grâce à des LED avec 16.8 millions de couleurs pour un résultat éblouissant. On rappelle que le repose-poignet translucide rajoute une seconde couche de lumière. Il se greffe parfaitement à cette option.

Si ce n’est pas votre tasse de thé, vous pouvez toujours régler la luminosité. Le produit dispose en outre d’une technologie AIMO Illumination permettant d’harmoniser vos autres périphériques de la marque (qui doivent être compatibles avec AIMO) comme une souris afin d’aller toujours plus loin.