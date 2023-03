Test Roccat Magma Mini – Un clavier 60% abordable et silencieux

De plus en plus de marques gaming proposent désormais des claviers 60%, un format compact qui permet de gagner de la place sur votre bureau tout en étant facilement transportable. Généralement, ce genre de matériel est proposé à un prix assez élevé, mais avec le Roccat Magma Mini, la marque veut proposer ici quelque chose de plus abordable. Nous l’avons pris en main durant deux petites semaines et voici notre verdict.

Packaging et design

En général, nous n’avons pas énormément d’exigences lorsque l’on achète du matériel gaming à bas prix, toutefois avec le Magma Mini, Roccat fait les choses bien en proposant un objet au design plus que correct. Ne vous attendez pas toutefois à quelques folies, le packagaging reste sensiblement le même que les autres claviers Roccats, tout du moins avec le strict minimum à l’intérieur : le clavier uniquement filaire et les notices qui vont bien. Vendu à 49,99€, il profite d’une esthétique similaire au Roccat Magma qui ne fera clairement pas tâche sur votre bureau.

Malgré une structure en plastique trop basique (même à ce prix), il respecte au maximum sa fonction compact en étant aussi très léger (405 grammes environ). Cela ne l’empêche pas d’avoir des finitions assez soignées qui mettent en valeur la plaque supérieure translucide qui offre un éclairage sur 5 zones RGB AIMO programmables avec 16,8 millions de couleurs. C’est vraiment une bonne idée de miser sur ce côté RGB personnalisable (afin que ce ne soit pas too much selon les sensibilités de chacun).

Bien entendu, la grande force des claviers 60% sont les dimensions (30 cm en longueur et 12 cm en largeur) qui vous font gagner de la place sur votre bureau. Nous avons donc un clavier classique sans la ligne de touches supérieures (F1, F2…) ainsi que le pavé numérique et flèches directionnelles. Un minimum syndical pour avoir ce gain d’espace tout en profitant de son clavier pour taper du texte et jouer à ses jeux favoris.

Confort et performances

Contrairement au clavier 65% Roccat Vulcan II Mini que nous avions testé en novembre dernier, Roccat est beaucoup plus cohérent dans son approche avec ce modèle. On dispose de fonctionnalités pratiques et d’un confort de jeu très honnête pour cette gamme de prix. Premier gros avantage qui le démarque, ce sont ses touches équipées d’une membrane silencieuse et réactive offrant de bonnes sensations lors de la presse (l’aspect silencieux est particulièrement respecté ici) même si cela ne plaira pas à tout le monde. On perd évidemment en performance par rapport à des switchs plus haut de gamme (et des claviers mécaniques en général), mais le pari est audacieux.

Il fait très bien l’affaire pour jouer correctement que ce soit sur des FPS, MMO ou MOBA grâce à une fréquence d’interrogation de 1000 Hz satisfaisante. En tant que clavier de chez Roccat, on peut aussi compter sur la technologie Easy Shift + qui se marie parfaitement avec ce format qui vous oblige à utiliser tout un tas de combinaisons et de raccourcis qui peuvent vous faciliter la vie. De même que le RGB, tous ces réglages peuvent se faire sur le logiciel Roccat Swarm. On critique souvent son côté un peu vieillot par rapport à la concurrence, mais il reste praticable sans trop de soucis.

Même s’il faut un temps d’adaptation pour ces combinaisons de touches, l’anti-ghosting remplit son office en évitant les accidents lors de la manipulation. Malgré tout, l’aventure risque d’être un peu plus compliquée si vous avez de grandes mains. Précisons également qu’il possède une certification IP33 qui promet une résistance aux accidents domestiques et notamment le renversement de liquide (eau, café…). Nous n’avons honnêtement pas tenté le diable pour s’en assurer, mais ça a le mérite d’être là.