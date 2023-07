Test Corsair K65 Pro Mini – Un allié compact pour les joueurs

Dans le domaine des claviers gaming, Corsair s’est taillé une bonne réputation. Comme nous l’avions vu avec le Corsair K70 Pro Mini Wireless, la marque a su également se faire une bonne place dans le secteur des claviers gaming compacts, ou claviers 60%. De plus en plus de produits de ce type sortent chez tous les gros constructeurs, mais Corsair peut déjà compter sur une gamme solide en la matière.

Avec le Corsair K65 Pro Mini, la firme améliore simplement sa formule en prenant pour modèle un clavier K65 RGB Mini (ayant eu de très bons retours) pour élargir son offre avec un tout nouveau clavier 65%.

Design

Le packaging assez standard, mais efficace, cache un beau produit avec un clavier compact disposant de très belles finitions et d’une nouvelle disposition de touches. Précisons tout de même que nous avons ici un clavier 65% (contrairement au K65 RGB Mini qui est un clavier 60%) uniquement filaire. Une bonne initiative de la part de Corsair qui laisse ainsi beaucoup plus de choix vis à vis de ses claviers compacts.

Cela permet, par exemple, d’avoir désormais les flèches directionnelles sur le clavier pour une taille un tout petit plus élevée (31,5 cm de longueur, 10,54 cm de largeur et 3,58 cm de hauteur). Il garde néanmoins cet avantage de prendre un minimum de place sur le bureau, de plus on reste également sur quelque chose de léger et de facilement transportable avec un poids de 600 grammes environ.

Visuellement, on est vraiment sur un produit haut de gamme et très solide, notamment grâce au châssis en aluminium anodisé noir, sans oublier les finissions brossées qui donnent un style très élégant au produit. Notons aussi les deux patins à l’arrière qui permettent à l’outil de bien rester en place et d’être surélevé en dépliant ces derniers.

Contrairement au K70 Pro, nous sommes tout de même moins gâté en matière d’accessoires. En plus du clavier, nous avons uniquement droit à un câble USB type-C vers type A (1,82m) et une touche espace optionnelle. Ce n’est pas bien grave en soi, mais il manque au moins un extracteur de touche pour installer ce que l’on vient de mentionner.

Confort et Performance

Pour ses claviers mécaniques gaming, Corsair propose souvent des switchs correspondant aux standards du marché comme les classiques Cherry MX, toutefois la marque propose aussi ses propres commutateurs optiques : Corsair OPX. C’est d’ailleurs le cas pour ce Corsair K65 Pro Mini. Pour faire court, ils utilisent un faisceau de lumière pour détecter l’activation de la touche, contrairement aux interrupteurs mécaniques traditionnels qui utilisent des contacts métalliques.

On a ainsi une frappe assez rapide et linéaire avec une distance d’activation plus courte que la plupart des switchs du même acabit. La différence est subtile, mais les habitués la sentiront sans problème. Toujours est-il que la frappe est très satisfaisante, de même que le bruit engendré. Les claviers Corsair que nous avons testé par le passé avaient souvent ce souci d’être un peu trop bruyant. Grâce à deux couches d’amortissement présentes sur celui-ci, le son est un poil moins élevé et plus agréable à l’oreille.

En ce qui concerne les performances en jeu, il n’y a rien à redire. La technologie AXON brille une nouvelle fois ici avec une très faible latence. Avec un taux d’interrogation de 8000 Hz et une analyse de touches de 4000 Hz, on est sur du très robuste en matière de réactivité.

Nos essais sur Battlefield 2042, Counter-Strike: GO et Genshin Impact ont été plus que concluants. Précisons tout de même que ce taux d’interrogation n’est valable que sur PC. Car l’autre bon point des claviers compacts de ce style est qu’ils sont souvent compatibles avec les consoles de salon (Par contre, faîtes bien attention à la longueur du câble par rapport à votre set up).

Le Corsair K65 Pro Mini peut ainsi être connecté sur Xbox One, Xbox Series, PlayStation 4 et PlayStation 5. Du côté de chez Sony, il est nécessaire de passer le clavier en mode PlayStation grâce à la combinaison FN + la touche Windows. On a toujours du mal à comprendre l’utilité de cette compatibilité si l’on dispose déjà d’un PC, mais on imagine que certains joueurs de FPS consoles qui n’ont pas un PC assez puissant peuvent y trouver leur compte.

Logiciel et RGB

Grâce à la technologie AXON et au logiciel iCUE de la marque, votre clavier pourra se plier à toutes vos envies colorées. Vous pouvez définir tout un tas de profils et les enregistrer dans le clavier pour en disposer même sans utiliser le logiciel. Corsair annonce jusqu’à 50 profils maximum (un peu moins selon leur complexité).

L’outil est très simple d’utilisation et propose même un court tutoriel pour chaque section à titre d’exemple. Vous disposez de nombreux préréglages (ruisseau, ondulation, spirale…), mais vous avez aussi le choix de tout personnaliser de A à Z. La personnalisation est d’ailleurs le maître mot de ces claviers compacts grâce aux nombreuses combinaisons de touches qui pourront booster votre productivité.

Comme nous le disons souvent lors de nos test pour ce type de clavier, c’est un choix drastique en ce qui concerne la manipulation quotidienne comparé à un clavier classique en raison de nombreuses combinaisons à mémoriser. Encore une fois, grâce aux logiciels et aux profils, vous pouvez configurer tout un tas de maccros pour vous rendre la vie plus facile. Par exemple, un profil avec des maccros visant à améliorer le travail de bureau et un autre pour votre FPS préféré. Vous pouvez même bloquer les touches inutiles lorsque vous jouez tels que alt+tab ou la touche Windows pour éviter les accidents bêtes en pleine partie.

On termine sur la question du tarif. Le Corsair K65 Pro Mini est vendu à un prix conseillé de 149.99€. Nous sommes dans une fourchette haute des prix de ce genre de produits, mais si votre budget est un peu plus limité, le K70 Pro Mini Wireless reste toujours aussi pertinent aujourd’hui, en plus d’être sans-fil.