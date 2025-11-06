Test Razer BlackShark V3 Pro – Une évolution remarquée pour l’un des meilleurs casques gaming du marché

  • Toujours aussi confortable
  • Un son de très bonne qualité, y compris pour le micro
  • Une personnalisation audio permise autant via mobile que PC
  • Une quadruple connectivité avec possibilité de simultanéité Bluetooth/2.4 Ghz
  • Beaucoup de boutons, et l'arrivée de l'ANC...
  • ... Même si celle-ci aurait pu faire mieux
  • Un peu cher
Si le casque Razer BlackShark V3 Pro s’inscrit dans la lignée du travail très satisfaisant effectué sur la version V2, il apporte des nouveautés déterminantes. Les joueurs et joueuses peuvent encore une fois bénéficier d’un casque confortable, de bonne autonomie et au micro très performant. Et en comptant des évolutions comme la réduction de bruit active ou une connectivité davantage poussée, la différence est faite. Investir dans ce casque manque sans doute un peu d’intérêt pour les propriétaires d’un BlackShark V2 Pro encore en bon état, mais pour les autres, voici un incontournable pour pratiquer le jeu vidéo en compétitif et aussi un très bon produit vis-à-vis des expériences solo.

Ce test a été réalisé à partir d'une version éditeur.

