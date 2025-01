Test Casque Razer Barracuda X Chroma – Polyvalence, confort et durabilité au menu de ce très bon casque

Ce n’est pas la première fois qu’on vous en parle, loin de là, mais les casques gaming sont toujours les bienvenus lorsque l’on souhaite s’immerger au mieux dans une partie, ou bien lorsque l’on veut aussi pouvoir communiquer avec ses partenaires lors de joutes en ligne. Sauf que lorsque l’on est davantage adepte du multi-usages, on aimerait compter sur un appareil offrant justement cette possibilité d’en profiter en toutes circonstances. C’est en partie le positionnement de la gamme Barracuda de Razer. Après notre test du Blackshark V2 Pro quelques mois plus tôt, on va donc vous parler aujourd’hui du Barracuda X Chroma, un des derniers venus de la marque américano-singapourienne durant cette fin d’année 2024.

Conditions de test : Nous avons pu tester le Razer Barracuda X Chroma pendant plus d’un mois, via un usage en jeu sur console et PC, mais aussi pour l’écoute de musique ou le visionnage de séries, streams et vidéos Youtube.

Design et fonctionnalités

Avant toute chose, une fois la belle boîte aux couleurs caractéristiques de la marque Razer ouverte, le Barracuda X Chroma nous est livré dans un petit sac en tissu. Comprenez assez vite qu’en cas de transport à l’extérieur, il va falloir composer soi-même. Cela mis à part, la sobriété est de mise. L’objet est proposé via deux coloris, noir et blanc, et c’est la version noire que nous avons reçu. L’ensemble, essentiellement en plastique, ne fait pas de fioriture avec comme détails notables l’inscription « RAZER » au niveau de l’arceau ainsi que le logo au dos de chaque écouteur.

Là où cela devient intéressant, c’est au niveau du confort, en profitant d’un revêtement de l’arceau et de coussinets à mémoire de forme. Et avec un casque circum-aural, les oreilles sont donc, en plus, bien englobées. Couplé à ses 285g, un poids allégé par rapport au Barracuda et au Barracuda Pro mais supérieur au Barracuda X, le confort est donc présent, et ce même durant des journées à très forte utilisation.

Alors il peut arriver, selon les personnes, que l’on sente une certaine gêne pour les oreilles mais on parle vraiment d’au moins 5-6 heures d’utilisation ininterrompue. Auquel cas une petite pause et tout va mieux. On peut aussi compter sur un arceau réglable pour toutes les têtes et des écouteurs pouvant pivoter à 90°, bien utile lorsqu’il s’agit de transport et de rangement. En bref, la conception et le confort du casque Razer Barracuda X Chroma sont de très bonne facture.

Du côté des commandes sur le casque, tout se passe depuis l’écouteur gauche. Il y figure un bouton pour muter le micro, une molette pour régler le volume, et c’est également sur cette partie du casque que l’on y branche le micro détachable. Enfin, reste un autre petit bouton sur lequel on peut à la fois décider de switcher entre les différents préréglages (Musique, Film, Jeu ou Custom) via simple pression, ou bien de passer d’une connectivité Bluetooth à 2.4 GHz via une double pression. Plutôt pratique.

Car oui, le dongle USB-C fourni permet la connexion HyperSpeed, avec moins de latence et plus de stabilité qu’en passant par du Bluetooth. Une option à privilégier pour une meilleure expérience de jeu. D’autant qu’une fois encore, l’accès à deux pistes sonores simultanées n’est pas permis. Notez enfin que le câble filaire USB-C vers USB-C, nécessaire à la charge de l’objet, ne stoppe pas l’écoute en cas de recharge, à défaut de disposer d’une vraie solution filaire. De plus, un adaptateur USB-A est fourni en cas de besoin.

Performances et personnalisation

Porteur de haut-parleurs de 40mm, contre les 50mm en titane des modèles Barracuda, Barracuda Pro ou encore de la gamme Blackshark, le Barracuda X Chroma diffuse un son de très bonne qualité. L’expérience est concluante autant pour l’écoute musicale ou le visionnage de streams et vidéos Youtube que lors de sessions PC et console, et ce après avoir joué à des titres au profils relativement différents tels que Marvel’s Guardians of the Galaxy, Infinity Nikki, Prodeus, Satisfactory encore Astro Bot.

Globalement, le son est clair. On sent plutôt bien les basses, sans toutefois que cela prenne trop de place par rapport aux mediums ou aux aigus. On doit même dire que le tout est bien équilibré et l’impression de ne pas louper trop de détails sonores est bien là. C’est en somme le résultat satisfaisant qu’un casque comme le Barracuda X Chroma peut nous offrir.

En entrant un code d’activation normalement fourni, vous pourrez même compter sur le support de l’audio 7.1. Pour un casque, ça fera sans doute bondir les audiophiles mais si le cœur vous en dit et que vous êtes familiarisé avec, c’est une possibilité. Chose aussi assez intéressante, les coussinets à mémoire de forme, en plus d’offrir le confort dont a parlé juste avant, arrivent également à fournir une certaine isolation phonique. Pas de quoi remplacer l’absence d’une réduction de bruit active, mais l’efficacité est à saluer.

On les a rapidement mentionné mais, pour aller plus loin dans le rendu de l’écoute, différents profils audio garantissent de la flexibilité selon l’utilisation. Trois profils existent : Jeu, Film et Musique. Pour des besoins différents, chacun met l’accent sur certaines fréquences. C’est ainsi que le mode Jeu est par exemple fait pour bien entendre les bruits de pas ou les coups de feu, grâce à des sous-basses réduites ainsi que des basses supérieures et des médiums plats. À la différence du mode Musique, où le réglage des fréquences est équilibré.

Notez que certains jeux peuvent tout à fait être viables en configuration Film ou Musique par exemple. Ce fut notre cas pour ce dernier, une bonne partie du temps. Enfin, il reste un quatrième préréglage : le Custom. Là, les aigus, les mediums et les graves peuvent être modelés à sa manière, que ce soit via l’application Razer Synapse sur PC, ou bien via Razer Audio sur mobile.

Une personnalisation où l’on peut encore davantage se faire plaisir du côté visuel. En tant que modèle Chroma, le casque dispose de 6 zones d’éclairage sur chaque écouteur. Et sur Chroma Studio, vous pouvez modifier les couleurs, la manière dont la lumière est diffusée, les couches de lumière ou encore leur intensité, et ce indépendamment entre chaque zones. Vous avez donc une grande marge de manœuvre avec la possibilité d’enregistrer des profils pour varier les plaisirs en quelques clics.

Autonomie et micro

Vous vous en doutez sûrement, le petit feu d’artifices visuel que propose le casque Razer Barracuda X Chroma agit sur l’autonomie. Le verdict sur cet aspect du produit est donc variable. Si vous désactivez la luminosité et que vous utilisez la connexion 2.4 GHz, vous êtes tranquille pour une semaine d’utilisation soutenue. La marque estime à 70h l’autonomie max, ce qui en fait de loin le casque le plus durable de la gamme Barracuda.

Et pour l’avoir utilisé environ 10h par jour, on confirme que l’on tend vers cela. Maintenant, activer l’éclairage fait tomber le total à 30h. Et on descend davantage si l’on parle d’une connexion en Bluetooth, pour passer sous la barre des 20h. Ce sera à vous de voir donc, selon les priorités et les goûts, mais sachez que la recharge est relativement rapide. 15 minutes pour 6 heures de jeu, et 4 heures pour une recharge complète si vous n’êtes pas pressé.

Terminons avec le micro qui est un modèle cardioïde HyperClear. Autrement dit, tout est fait pour ne recevoir quasi aucun son venant de l’arrière du micro, et très peu de captation des sons provenant des côtés. Et à l’image des autres casques Razer l’utilisant, le son est clair et de qualité pour un casque sans fil, et le rendu au sein de Parties PlayStation et autres chats vocaux sur Discord est parfaitement intelligible et propre auprès de vos amis.

En revanche, si la petite tige est modelable pour approcher au mieux le micro de sa bouche, il faut se faire au départ au branchement en tant que tel. Manipuler la tige peut causer un détachement, et le feedback pour sentir que c’est bien fixé n’est pas forcément évident, bien que l’on finisse par s’habituer après quelques utilisations.

On regrettera cependant qu’il n’y ait pas un micro intégré. La polyvalence dont fait preuve le casque encouragerait en effet à une utilisation nomade, sauf qu’on ne risque pas de se promener avec un micro détachable pour passer ou recevoir des appels à l’extérieur, par exemple.