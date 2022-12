Test Lunettes GMG Performance : Un compromis idéal entre gaming et lifestyle

Ce n’est pas nous qui allons vous dire le contraire, passer ses journées devant un écran, que ce soit pour travailler ou pour jouer, sollicite et fatigue énormément nos pauvres yeux. S’il est possible d’atténuer cet effet en limitant le passage de la lumière bleue directement via les réglages de votre écran, cela peut ne pas suffire selon les appareils. Et puis, sur un écran de télévision que l’on partage, difficile d’imposer aux autres un filtre orange qui pourraient les gêner.

C’est pourquoi le marché des lunettes anti-lumière bleue est en plein essor depuis quelques années, puisque ces accessoires permettent de vous protéger individuellement, sans avoir besoin de modifier tous les réglages de vos écrans. GMG Performance est l’une des marques qui a réussi à s’imposer sur la longue durée dans ce secteur, avec un grand choix de modèle et une technologie qui permet de protéger vos yeux avec tout le confort nécessaire.

Quels sont les effets négatifs de la lumière bleue ?

Jusqu’à ce qu’on en soit protégé, on ne se rend pas forcément compte des impacts négatifs de la lumière bleue, qui est pourtant un véritable fléau, encore plus depuis l’émergence des smartphones. Elle émane de tous nos écrans, et puisqu’on en est entouré au quotidien, difficile de lui échapper.

Y être exposé à longueur de journée peut avoir des conséquences sur notre santé au fil des années, surtout quand on passe plus de 8 heures par jour devant un écran. Non seulement, cela peut perturber le sommeil si on a le malheur d’avoir le réflexe de jouer ou de consulter son smartphone avant d’aller dormir, mais cette lumière bleue peut également endommager votre rétine à long terme en accélérant la dégénérescence maculaire qui arrive en vieillissant.

Pourquoi porter des lumières anti-lumière bleue ?

Avec les effets néfastes que peut avoir la lumière bleue à long-terme sur votre santé, l’éviter au maximum est donc fortement recommandé. Mais même à court terme, elle peut vous causer des soucis que l’on peut régler facilement avec des lunettes anti-lumière bleue.

Vous ressentez régulièrement des maux de tête après avoir enchaîné les parties ou après avoir bingewatché une série ? C’est normal, vos yeux fatiguent comme tous vos autres muscles, et atténuer la lumière bleue permet de les garder un peu plus en forme. Avec des lunettes anti-lumière bleue, vous pourrez ainsi éviter la fatigue visuelle trop rapide afin d’être concentré plus longtemps, tout en améliorant la qualité de votre sommeil après avoir passé des heures devant un écran.

N’allez pas penser qu’il est nécessaire d’avoir besoin d’une correction oculaire pour porter des lunettes anti-lumière bleue : c’est tout le contraire. Si on ne porte pas de lunettes et qu’on a besoin d’aucune correction, on se croit souvent immunisé aux problèmes oculaires, ce qui est loin d’être le cas. Porter ces lunettes, qui ne disposent d’aucune correction, vous permet facilement d’éviter tout risque minime et de protéger vos yeux avant que ceux-ci ne nécessitent de vrais soins.

Il faut cependant noter que ces lunettes anti-fatigue ne sont pas pour autant des lunettes de repos et ne peuvent pas remplacer des lunettes avec correction. Si vous ressentez un vrai inconfort durable suite à votre exposition aux écrans, il est nécessaire de consulter un ophtalmologue afin de vérifier si vous avez besoin de corriger un léger défaut visuel.

Quels sont les avantages des lunettes GMG Performance ?

Depuis quelques années, les types de lunettes anti-lumière bleue se sont multipliés, avec des looks pour le moins improbables, il faut bien l’avouer, parfois proche de lunettes de ski tant ces lunettes étaient imposantes et peu discrètes. Cela a heureusement bien changé, et GMG Performance en fait justement un cheval de bataille.

Des modèles pour tous les goûts

La grande force de la marque est de proposer quatre modèles différents de lunettes, qui peuvent ainsi convenir à tous les goûts et toutes les morphologies de visage. Entre le modèle classique Oranos, le plus arrondi Osiris ou encore le plus chic et moderne Optimizer, il y en a pour tous les styles.

On retrouve même trois couleurs pour ces dernières, avec des lunettes noires classiques, des lunettes gris clair pour rendre le regard plus clair, et enfin des lunettes « tortoise », ou écailles, qui sont très à la mode. Petit bonus : elles sont vendues avec un boîtier pliable discret, peu imposant et que l’on peut emporter partout avec soi, ainsi que d’un chiffon en microfibre indispensable pour bien nettoyer les verres.

De plus, GMG Performance propose une taille unique pour ses lunettes, avec des branches constitué de matériaux flexibles, pour s’adapter à la forme de votre visage. Il s’agit ici d’une taille standard, mais si jamais cette dernière ne vous convient pas, vous pouvez les renvoyer sans problème et être intégralement remboursé. Il est aussi important de bien choisir son modèle pour assurer son confort au fil des semaines. Les Optimizer disposent par exemple de plaquettes qui vont permettre à votre monture de moins glisser sur votre nez.

Contrairement à des lunettes anti-lumière bleue bon marché, on ressent tout de suite que les GMG Performance offrent une qualité supérieure. Avec ses branches et sa monture en acetate, on évite le côté trop plastique des autres marques, ce qui renforce l’impression d’avoir des vraies lunettes agréables à porter dans la vie de tous les jours.

Des lunettes passe-partout qui allient style et protection

Pour celles et ceux qui ont besoin d’un filtrage important, on retrouve le modèle Performer, qui propose des verres légèrement teintés qui peuvent bloquer plus efficacement la lumière bleue, avec un filtrage à 60 %. Si vous avez besoin d’un grand confort visuel et que vous souhaitez bloquer la lumière bleue très efficacement, ce modèle répondra à cette demande. Ce sont sans doute celles qui vous protégeront le plus, même si les autres modèles sont un peu plus passe-partout. Il faut tout de même dire que le fait que les verres ne soient pas marqués est aussi un atout non-négligeable, contrairement à d’autres marques.

Que ce soit les Oranos ou les Osiris, on remarque finalement très peu la teinte appliquée aux verres en nylon, alors que ceux-ci bloquent la lumière bleue à 25 %. Le fait que ces verres proposent une teinte légère permet alors de lier le style au confort visuel, étant donné que l’on ne remarque pas au premier abord que ce sont des lunettes anti-lumière bleue.

Et pourtant, ces verres protègent bel et bien. Après plusieurs jours passés avec l’un de ces différents modèles, on se rend rapidement compte des effets positifs de ces lunettes, et ce même si on a déjà activé un léger filtre anti-lumière bleue sur ses écrans. Les maux de tête se font moins fréquents, ce qui améliore aussi l’endormissement après une longue journée. Etant donné que la monture est légère, on finit vite par oublier la présence de ces lunettes, à condition d’avoir une morphologie qui permet à la taille unique de bien nous convenir.

Disponibles à petit prix, alliant confort, style et protection, les lunettes GMG Performance peuvent plaire sans mal au plus grand nombre. Réduisant la fatigue et surtout les légers maux de tête que l’on peut ressentir après de longues sessions de jeu ou de travail, elles sont idéales pour celles et ceux qui passent beaucoup d’heures sur les écrans et qui voudraient se protéger de la fatigue oculaire.