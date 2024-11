Test Patrick L’étoile de mer : Le jeu – Sympathique mais un peu soporifique

La licence de dessins animés Bob L’Eponge est un véritable phénomène depuis plus de 25 ans à travers le globe. Après plusieurs adaptations en jeux vidéo pour dorer davantage une poule déjà bien usée, Outright Games confie cette année une nouvelle plongée en eau de mer à PHL Collective, un studio précédemment à l’œuvre sur DC’ Justice League : Chaos Cosmique ou encore Ben 10 : La chasse aux pouvoirs notamment. Pas que de grandes adaptations, donc, mais c’est avec un autre concept que les développeurs basés à Philadelphie se penchent sur le cas de la licence de Nickelodeon Bob L’Eponge en nous proposant une sorte de monde ouvert bac-à-sable coloré et fourmillant de mini-jeux rigolos. Mais histoire de varier les plaisirs, ce n’est cette fois pas Bob L’Eponge que l’on retrouvera sur le devant de la scène mais plutôt son comparse de toujours, Patrick L’Etoile de mer dans Patrick L’Etoile de Mer – Le jeu sorti le 4 octobre dernier sur PC, Xbox One, Xbox Series X/S, PlayStation 4, PlayStation 5 et Nintendo Switch, en édition numérique mais aussi physique. Alors véritable croisière ou apnée insurmontable ?

Conditions de test : Nous avons terminé l’histoire principale et 90% du contenu annexe du jeu, le tout sur Xbox Series X et sur PC (via le Smart Delivery).

Épaté de crabe

Une fois n’est pas coutume, la nouvelle adaptation de la licence liée à l’éponge carrée met en scène son meilleur ami, Patrick L’Etoile de Mer en tant que protagoniste principal.

Pas de scénario bien compliqué, il n’y en a d’ailleurs pas vraiment, le but de cette « aventure » sera de parcourir un assez grand monde ouvert type bac-à-sable pour prendre part à une trentaine de quêtes principales (très courtes) sous forme de mini-jeux pour un total de 100 exploits. Entendez par là qu’il vous faudra marquer tant de points dans un mini-jeu, qu’il vous suffira d’apporter 30 gants à Bob L’Eponge ou encore qu’il vous faudra trouver un sac de banque à remettre à Mr Krabs, etc.

Effectivement, Patrick ne sera pas seul pour vivre cette épopée aquatique puisque la plupart des personnages issus du dessin animé Bob L’Eponge sont de retour : la star de l’animé bien sûr mais aussi Sandy l’écureuil téméraire, Carlo le voisin pas rigolo, Mr. Krabs le patron du Crabe Croustillant, ou encore Mme Puff la monitrice d’auto-école. Vous les retrouverez dans divers lieux iconiques de Bikini Bottom et sa banlieue proche, prêts à vous donner diverses missions dans le but de gagner des dollars des sables.

Vous pourrez évoluer comme bon vous semble, terminer toutes les quêtes en obtenant le meilleur score à chaque fois, ou progresser à votre rythme, en visitant le Paradis du Gant, le parc d’attractions bien aimé de nos amis sous-marins. Pas de chemin balisé pour votre progression, et d’ailleurs, vous ne devrez pas forcément réussir toutes les quêtes pour voir la fin du jeu, nécessitant tout de même de récolter pas moins de 999 dollars des sables pour y accéder, motivant ainsi à réaliser une grande partie des quêtes et exploits.

Tout est d’ailleurs très bien expliqué dans les menus, avec une carte assez détaillée et une liste des exploits manquants à réaliser. Parfait pour initier les plus jeunes à la gestion d’un « tableau de quêtes » grâce à ce monde ouvert assez étendu tout en étant suffisamment contenu pour ne pas effrayer celles et ceux qui débutent dans le jeu vidéo. Comptez d’ailleurs environ 4-5h pour faire le jeu en ligne droite mais il vous faudra un peu plus de 8h pour tout terminer à 100% et récolter tous les costumes à débloquer et réussir tous les exploits.

Un pétard mouillé ?

Nous l’avons dit, dans Patrick L’Etoile de Mer – Le jeu, de nombreuses références au dessin animé qui fête ses 25 ans cette année seront ainsi à retrouver, qui feront sourire les connaisseurs de la licence, à défaut de totalement embarquer les autres qui n’y connaîtraient rien. Des lieux bien connus comme le quartier de Bob, Patrick et Carlo, les restaurants de Mr. Krabs et Plankton, ou encore le centre de la ville ou le stade de démolition Derby.

Le tout représenté assez finement mais très loin de la claque graphique. Les développeurs sont très loin du rendu assez propre des derniers jeux mettant en scène l’éponge carrée et font ici le strict minimum pour que « ça passe ». On aurait aimé un peu plus de folie dans la construction du monde, plus de recoins cachés, moins d’aliasing, bien que l’ensemble demeure chaleureux et coloré pour les enfants. Un monde ouvert accueillant bien qu’assez sommaire dans son level design, avec de gros écueils sur la maniabilité de Patrick, seul personnage jouable.

Car en voulant mettre un accent prononcé sur la gestion de la physique (en portant des objets en roulant sur le sol par exemple), Outright Games et PHL Collective ont quelque peu pollué leur jeu qui pourtant avait un potentiel certain en manipulant l’étoile déjantée dans ces terres colorées. Associez à cela de sérieux problèmes de caméra par endroits et un gros manque de précision dans tous les mini-jeux qui en demandent, et cela compliquera assurément l’expérience utilisateur pour les moins aguerris manette en main. D’autant plus que les contrôles peuvent vite pousser à la faute et vous demander de recommencer une phase un peu plus ardue si vous vous y prenez mal, le tout associé à une interface très présente et qui gâche un peu l’immersion.

Et cela ne s’arrête pas là puisqu’il vous faut savoir que le jeu ne dispose pas de localisation audio en français. Pour nous, cela représente le plus gros frein à l’expérience, le jeu étant bien évidemment destiné aux enfants. Le texte, les dialogues et menus sont intégralement traduits en français avec de bonnes références là aussi mais ne pas proposer de piste audio localisée pour un jeu destiné aux moins de 7-8 ans, cela paraît incompréhensible et étonnant de la part d’Outright Games qui nous a pourtant habitué au contraire sur ses dernières productions adaptées de licences pour enfants, surtout pour le prix demandé (39,99€).