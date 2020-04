Switch : 20 jeux en dévelopemment sous Unreal Engine 4 bientôt annoncés

La Switch est sortie depuis plus d’un mois maintenant et si le line-up était particulièrement pauvre au lancement, celui-ci s’étoffe de plus en plus et la fin d’année semble des plus prometteuses.

Quelques semaines avant la sortie de celle-ci, Nintendo avait annoncé que de nombreux jeux étaient prévus en utilisant Unreal Engine 4, un moteur graphique puissant et réputé dans le milieu. Aujourd’hui, c’est lors d’une entrevue avec nos confrères de Automaton que Takayuki Kawasaki, représentant de Epic Games, a expliqué que plusieurs titres étaient en développement.

En effet, il a annoncé qu’actuellement une vingtaine de jeux étaient en développement au Japon tournant sous Unreal Engine 4 et qu’ils devraient être progressivement annoncés dans les semaines à venir. Une version gratuite de Unreal Engine 4 est également prévue, de sorte à ce que tous les développeurs peuvent essayer le moteur sur Switch pour proposer des jeux.

Pour le moment, on ne connait que quelques jeux tournant sous Unreal Engine 4, tels que Snake Pass, Bloostained ou encore le Shin Megami Tensei futur. Quoiqu’il en soit, quand on connaît les prouesses du moteur, c’est plutôt une bonne chose.

On a plus qu’à attendre l’E3 2017 et les potentielles futures annonces dans les mois à venir.