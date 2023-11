Surfshark VPN : Vite, c’est la meilleure offre de sécurité en ligne pour le Cyber Monday 2023 !

Les offres du Cyber Monday 2023 de Surfshark

Pour le Cyber Monday 2023, Surfshark VPN propose des réductions considérables, offrant jusqu’à 86% de réduction sur ses abonnements. Ces offres incluent le plan Surfshark Starter à seulement 1,99 €/mois sur un engagement de 24 mois, avec trois mois gratuits supplémentaires, totalisant 53,76 € pour les 27 premiers mois. Pour ceux qui recherchent plus de fonctionnalités, Surfshark One est disponible à 2,69 €/mois pour un plan similaire, pour un total de 75,36 €.

L’avantage de ces offres de Surfshark ne réside pas seulement avec des prix attractifs, mais aussi dans leur durée. Contrairement à d’autres fournisseurs, les promotions de Surfshark pour le Cyber Monday ne se limitent pas à un seul jour, mais s’étendent de la fin octobre à la fin novembre. De plus, Surfshark assure une garantie de remboursement de 30 jours, vous offrant ainsi suffisamment de temps pour tester le service et décider s’il correspond à vos attentes.

Les fonctionnalités clés de Surfshark VPN

Surfshark se distingue de par ses nombreuses fonctionnalités avancées qui sont les suivantes :

CleanWeb : Cette fonctionnalité permet de naviguer sur le web sans publicités ni traqueurs, tout en offrant une protection contre les logiciels malveillants​​.

: Cette fonctionnalité permet de naviguer sur le web sans publicités ni traqueurs, tout en offrant une protection contre les logiciels malveillants​​. Bypasser : Permet à certaines applications et sites web de contourner le VPN, une fonctionnalité connue sous le nom de « split tunneling »​​.

: Permet à certaines applications et sites web de contourner le VPN, une fonctionnalité connue sous le nom de « split tunneling »​​. Modes camouflage et noborders : Le mode Camouflage cache l’utilisation du VPN aux autres, tandis que le mode NoBorders est conçu pour les pays ayant des niveaux élevés de censure​​.

: Le mode Camouflage cache l’utilisation du VPN aux autres, tandis que le mode NoBorders est conçu pour les pays ayant des niveaux élevés de censure​​. Kill Switch : Protège contre les fuites de données si la connexion VPN est temporairement interrompue​​.

: Protège contre les fuites de données si la connexion VPN est temporairement interrompue​​. Connexions simultanées illimitées : Chaque abonnement Surfshark permet une utilisation simultanée sur un nombre illimité d’appareils​​.

: Chaque abonnement Surfshark permet une utilisation simultanée sur un nombre illimité d’appareils​​. Vitesse et streaming : Les serveurs Surfshark offrent d’excellentes vitesses pour une utilisation Internet régulière, ainsi que pour le streaming et les jeux​​.

: Les serveurs Surfshark offrent d’excellentes vitesses pour une utilisation Internet régulière, ainsi que pour le streaming et les jeux​​. Déblocage de services de streaming : Permet de débloquer facilement Netflix, Hulu, BBC iPlayer, et d’autres services de streaming​​.

: Permet de débloquer facilement Netflix, Hulu, BBC iPlayer, et d’autres services de streaming​​. Politique stricte de non-conservation des logs : Assure que votre activité Internet reste privée​​.

: Assure que votre activité Internet reste privée​​. Chiffrement et protocoles sécurisés: Utilise un chiffrement AES-256-GCM de pointe et prend en charge des protocoles sécurisés tels que IKEv2/IPsec, OpenVPN, et WireGuard​

Quels avantages pour les joueurs et joueuses ?

Surfshark VPN présente une multitude d’avantages pour les joueurs, faisant de lui un choix privilégié dans le monde du gaming. Premièrement, la réduction des latences et des décalages est un atout majeur pour les joueurs en ligne. En connectant les utilisateurs à des serveurs plus proches des serveurs de jeu, Surfshark minimise les retards souvent rencontrés lors des sessions de jeu en ligne, offrant ainsi une expérience de jeu plus fluide et réactive.

Un autre aspect crucial pour les joueurs est la capacité de Surfshark à contourner les restrictions géographiques. Cette fonctionnalité permet aux joueurs d’accéder à des jeux et à des serveurs qui ne sont disponibles que dans certains pays, élargissant ainsi leur accès à une variété plus large de contenus de jeu. En outre, cela permet également de rejoindre des communautés de jeux internationales, favorisant ainsi une expérience de jeu plus globale et diversifiée.

La protection contre les attaques DDoS est également un avantage significatif, surtout dans le milieu compétitif des jeux en ligne. Les attaques DDoS peuvent perturber le jeu et même entraîner des déconnexions. Surfshark offre une protection robuste contre ces attaques, assurant ainsi une expérience de jeu ininterrompue et sécurisée.

En plus de ces aspects techniques, Surfshark accorde une grande importance à la confidentialité et à l’anonymat des joueurs en ligne. Dans un monde où la sécurité des données devient de plus en plus cruciale, Surfshark assure que les activités en ligne des joueurs restent privées et sécurisées. Cela est particulièrement pertinent pour les streamers et les joueurs qui partagent leur gameplay en ligne, où la protection de leur identité et de leurs données est primordiale.