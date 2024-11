Super Nintendo World : Voici à quoi va ressembler la zone Donkey Kong Country au sein du parc japonais

Une nouvelle attraction et plein de références

Voilà de quoi vous donner encore plus envie de vous rendre à Super Nintendo World, pour peu que vous soyez un grand fan de l’univers des licences Nintendo, et surtout de Donkey Kong. C’est une zone entière qui va bientôt ouvrir au sein du parc japonais, représentant parfaitement l’imagerie du personnage. On y retrouve sa cabane au beau milieu d’une fausse jungle, avec un temple surplombant la zone.

En dehors de tous les décors, les produits dérivés et la nourriture exclusive à cette zone, le land Donkey Kong Country va surtout mettre en avant une nouvelle attraction. Nintendo ne veut pas tout nous montrer mais il s’agira d’un petit rollercoaster qui sera plutôt à destination de la famille, et pas des amateurs de sensations fortes.

La zone Donkey Kong Country ouvrira donc ses portes le 11 décembre prochain dans le parc japonais. Attendez-vous à une grande affluence durant cette période si vous vous rendez sur place. Pour rappel, le parc Super Nintendo World ouvrira également prochainement (avec la zone Mario et la zone Donkey Kong) à Orlando au sein d’Universal Epic Universe.