Suivez la conférence Road to PS5 avec nous à 17 heures

En annonçant hier que la PlayStation 5 aurait enfin droit à une présentation aujourd’hui, ou tout du moins à des précisions concernant son architecture, Sony a suscité l’intérêt des joueurs du monde entier, désireux de découvrir enfin de nouvelles informations sur la console.

Que peut-on attendre de cette présentation ?

Comme annoncé, Mark Cerny, qui est l’architecte principal de la PS5, devrait revenir sur les spécificités de la console durant plusieurs minutes. La présentation était initialement prévue pour la Game Developers Conference, avant d’être décalée à cause du coronavirus.

Notez bien qu’il s’agit là d’une vidéo préenregistrée (façon State of Play), et non d’un stream live. Elle devrait durer environ 52 minutes si l’on en croit le très bien renseigné Nibellion, qui a partagé cela sur Twitter :

The Road To PS5 is apparently ~52 minutes long pic.twitter.com/Xo7x4EK2jI — Nibel (@Nibellion) March 18, 2020

Cette présentation débutera dès 17 heures, et à suivre via la vidéo présente ci-dessus. Nous reviendrons par la suite sur les différentes annonces avec un article complet sur les spécificités de la PS5.