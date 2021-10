Les Succès Epic arrivent sur l’Epic Games Store dès la semaine prochaine

On a beau souvent le comparer à Steam, l’Epic Games Store est une plateforme beaucoup plus jeune, qui n’a pas encore intégré de nombreux systèmes demandés par la communauté, alors qu’on les retrouve sur la plateforme de Valve. Epic Games compte bien changer cela et l’une des fonctionnalités les plus demandées (même si ce n’est pas la plus essentielle) va être ajoutée dès la semaine prochaine sur l’Epic Games Store.

De Bronze à Platine

S’il existait déjà des « succès développeur » sur l’Epic Games Store, c’est désormais un système nettement plus traditionnel qui va faire son entrée.

Dès la semaine prochaine, il sera possible de découvrir les Succès Epic, qui fonctionneront avec un système de paliers et d’XP. Lorsque vous gagnerez un succès dans un jeu, vous obtiendrez un certain nombre d’XP. Il existe 4 paliers : Bronze, Argent, Or et Platine (tiens, ça évoque quelque chose). Chaque succès est rangé dans l’un de ces paliers en fonction de l’XP qu’il permet de gagner :

Bronze = entre 5 et 45 XP

Argent = entre 50 et 95 XP

Or = entre 100 et 200 XP

Platine = 250 XP (tous les succès obtenus)

Pour le moment, seuls quelques jeux auront accès à ce système, parmi lesquels on retrouvera notamment :

Cette liste est non-exhaustive si l’on en croit Epic Games et est bien entendu amenée à évoluer très vite. N’hésitez pas à consulter le site officiel de l’Epic Games Store pour plus d’informations.