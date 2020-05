Steam propose un tas de réductions avec les Star Wars Day

Que vous soyez ou non un fan de Star Wars, vous n’avez pas pu passer à côté des nombreuses offres qui débarquent aux alentours du 4 mai. La raison : « May the 4th be with you » qui n’est pas sans rappeler la version anglaise de « Que la force soit avec vous » soit « May the force be with you« . L’occasion pour Steam de proposer des soldes sur les jeux vidéo Star Wars, notamment Star Wars: Jedi Fallen Order.

Passez du côté obscur des réductions

Après les soldes sur les jeux Devolver, c’est cette fois un tout nouvel univers qui s’offre à prix réduit. Dès maintenant et ce jusqu’au 5 mai, Steam solde tous les jeux de son catalogue de la saga Star Wars avec jusqu’à 75% de réduction :

La liste complète des jeux soldés durant quelques jours est disponible sur la page Steam de l’événement. En ces temps de confinement, pouvoir obtenir des jeux à prix réduits est bienvenue !