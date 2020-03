C’est à l’occasion de la Paris Games Week 2017 que Spelunky 2 était annoncé par l’intermédiaire de Derek Yu. Le projet était initialement prévu pour sortir en 2019 mais l’avancement du projet était encore loin d’être finalisé et l’équipe a préféré reporter la sortie à une date ultérieure.

Bientôt une date de sortie ?

C’est donc par l’intermédiaire du blog de PlayStation que Derek Yu, fondateur de Mossmouth, est revenu donné des nouvelles sur la suite du premier jeu qui avait reçu la critique positive des joueurs. Il explique ainsi que lui et ses équipes ont travaillé dur afin de fournir un titre à l’aspect graphique poussé au maximum, en pensant aux moindres détails et en travaillant sur les effets de lumières pour rendre le tout plus agréable pour la rétine.

Mais l’aspect visuel n’est pas le seul point sur lequel l’équipe a bossé. Du nouveau contenu est également prévu pour donner plus de choix au joueur lors de sa progression au cours de sa partie dans des grottes, toujours générées de manière aléatoire. Vous retrouverez des personnages inédits comme de vieilles têtes déjà connues qui pourront soit vous aider, soit vous mettre des bâtons dans les roues (Coucou le marchand).

Le sound-design est aussi un aspect important sur lequel les développeurs ont tenu à insister. Chaque piège, surface ou ennemis possédera sa propre identité sonore et chaque zone de jeu aura elle aussi son thème bien distinct et reconnaissable. Le mode « Deathmatch » sera lui aussi amélioré et plus important dans cette suite. Des nouvelles seront données prochainement et on peut espérer une sortie en fin d’année 2020, sur PC et PlayStation 4.