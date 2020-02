Space Engineers : la date de sortie sur Xbox One est fixée

Après avoir débarqué sur PC l’année dernière, le jeu sandbox Space Engineers, développé par Keen Software House, vient tout juste de se trouver une date de sortie sur Xbox One. Et ce sera pour le 15 avril prochain.

Personne ne vous entendra construire dans l’espace

Dans Space Engineers, vous pourrez explorez l’espace et construire à foison en solo ou à plusieurs. Que ce soit des vaisseaux ou même des stations spatiales, ce jeu d’exploration et de construction prend place dans un univers de type sandbox. Récoltez un maximum de ressources et construisez des monuments à votre image.

Prévu pour sortir sur Xbox One au mois d’avril, et affiché à un prix de 19,99€, vous pouvez d’ores et déjà le précommander afin de profiter de récompenses exclusives. Pour cela, rendez-vous sur le Microsoft Store et vous profiterez de 3 skins exclusifs :

Vétéran Mark II

NextGen

Aviateur

La précommande vous permettra également de participer à la bêta fermée, prévue pour le mois de mars.

Pour rappel, Space Engineers est disponible sur PC et prochainement sur Xbox One.